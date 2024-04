World of Warcraft: Dragonflight - wystartował 4. sezon. Awakened Raids to trzy rajdy w zmodyfikowanej odslonie

fot. Blizzard

W Dragonflight, czyli aktualnym dodatku do World of Warcraft, wystartował już 4. sezon. Wprowadza on nowe nagrody oraz wyzwania zarówno w aktywnościach PvE, jak i PvP. Do grona tych pierwszych dołączyły Przebudzone rajdy (Awakened Raids). To odmienione wersje trzech rajdów: Vault of the Incarnates, Aberrus, The Shadow Crucible i Amirdrassil, The Dream's Hope. Twórcy wzbogacili je o pewne modyfikacje w postaci nowych nagród i afiksów, które można aktywować, by w ten sposób uzyskać dodatkowe wyzwania do pokonania. Oprócz tego wprowadzono nową rotację podziemi Mythic+. Tym razem gracze zmierzą się z wszystkimi ośmioma podziemiami dodanymi właśnie w Dragonflight. 4. sezon to także zmodyfikowane poziomy trudności oraz system progresji w Mythic+, a ze szczegółami możecie zapoznać się na poniższej grafice oraz na oficjalnej stronie.

fot. Blizzard

Jeśli zaś chodzi o aktywności PvP, to 4. sezon to zaktualizowane wyposażenie i nagrody. Gracze mogą zdobyć między innymi sezonowe tytuły Drakonicznego Gladiatora i Drakonicznej Legendy.