World War Z jako serial? Nieprawdziwy news krąży po sieci

fot. Paramount Pictures

World War Z jako serial? Nie, nic takiego nie ma miejsca i nie ma takich planów. Jeśli przeczytaliście gdzieś tego newsa, to niestety musimy Was zasmucić, ale źródłem tej informacji jest portal Giant Freakin Robot, który jest wszechobecnie znany w sieci z tworzenia fałszywych, nieprawdziwych i całkowicie zmyślonych informacji. Dlatego żadne rzetelne portale w stylu Variety, Deadline czy The Hollywood Reporter nawet o czymś takich nie wspominają i nie cytują ich absolutnie żadne liczące się media na świecie.

World War Z 2 - co z filmem?

Przez lata World War Z 2 był w planach, ale wciąż nic z tego nie wyszło. W pewnym momencie nawet mówiono, że David Fincher może wyreżyserować sequel.

Ostatnia informacje o planach była w 2019 roku. Wówczas The Hollywood Reporter poinformował o zakazie emitowania filmów o zombie w Chinach. Według dziennikarzy to był kluczowy powód, dla którego Paramount Pictures nie ruszył z pracami nad World War Z 2.

Apple TV+ na pewno ma wiele ekscytujących projektów, ale z uwagi na to, że Giant Freakin Robot donosi o serialu World War Z, który mieliby oni tworzyć, można włożyć tę informację pomiędzy bajki.