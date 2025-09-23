Oto młody Haymitch. Zdjęcie z planu nowych Igrzysk śmierci
Nadchodzi adaptacja książki Wschód słońca w dniu dożynek, czyli kolejny prequel Igrzysk śmierci. Wyciekły pierwsze zdjęcia z planu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Wszystkie przedstawiają z różnych kątów to samo: plakat z twarzą młodego Haymitcha Abernathy'ego.
Poniżej możecie znaleźć zdjęcie z planu i porównanie młodszej wersji Haymitcha Abernathy'ego ze starszą. W prequelu postać gra Joseph Zada. W oryginalnych filmach wcielał się w niego Woody Harrelson. Fani są zgodni, że ciężko będzie dorównać jego świetnemu występowi. Na plakacie widać także napis: „Nasz zwycięzca, twój bohater”.
Co wiemy o prequelu Igrzysk śmierci?
Wschód słońca w dniu dożynek opowiada o 50. Głodowych Igrzyskach, w których brał udział młody Haymitch Abernathy. Jak wiemy z oryginalnej trylogii, stał się drugim zwycięzcą z 12. Dystryktu. Suzanne Collins w prequelu pokazała, co naprawdę wtedy się stało i ujawniła tragiczną przeszłość postaci.
Nadchodzący film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping będzie adaptacją książki. Premiera jest planowana na 2026 rok. Oprócz Josepha Zady w obsadzie są także między innymi Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke i Iris Apatow. To kolejny filmowy prequel po Balladzie ptaków i węży.
Wschód słońca w dniu dożynek - obsada filmu
Źródło: X
