placeholder
Reklama
placeholder

Oto młody Haymitch. Zdjęcie z planu nowych Igrzysk śmierci

Nadchodzi adaptacja książki Wschód słońca w dniu dożynek, czyli kolejny prequel Igrzysk śmierci. Wyciekły pierwsze zdjęcia z planu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Wszystkie przedstawiają z różnych kątów to samo: plakat z twarzą młodego Haymitcha Abernathy'ego.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  The Hunger Games: Sunr... 
igrzyska śmierci wschód słońca w dniu dożynek
haymitch igrzyska śmierci Fot. Materiały prasowe
Reklama

Poniżej możecie znaleźć zdjęcie z planu i porównanie młodszej wersji Haymitcha Abernathy'ego ze starszą. W prequelu postać gra Joseph Zada. W oryginalnych filmach wcielał się w niego Woody Harrelson. Fani są zgodni, że ciężko będzie dorównać jego świetnemu występowi. Na plakacie widać także napis: „Nasz zwycięzca, twój bohater”.

Co wiemy o prequelu Igrzysk śmierci?

Wschód słońca w dniu dożynek opowiada o 50. Głodowych Igrzyskach, w których brał udział młody Haymitch Abernathy. Jak wiemy z oryginalnej trylogii, stał się drugim zwycięzcą z 12. Dystryktu. Suzanne Collins w prequelu pokazała, co naprawdę wtedy się stało i ujawniła tragiczną przeszłość postaci.

Nadchodzący film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping będzie adaptacją książki. Premiera jest planowana na 2026 rok. Oprócz Josepha Zady w obsadzie są także między innymi Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke i Iris Apatow. To kolejny filmowy prequel po Balladzie ptaków i węży

Wschód słońca w dniu dożynek - obsada filmu

Joseph Zada - Haymitch Abernathy

arrow-left
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: X

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  The Hunger Games: Sunr... 
igrzyska śmierci wschód słońca w dniu dożynek
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek
Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek Przygodowy

6,6

2023
Ballada ptaków i węży
Oglądaj TERAZ Ballada ptaków i węży Sci-Fi
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e183

Moda na sukces

s28e01

The Voice

s05e05

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e12

s2025e186

Anderson Cooper 360

s2025e190

The Lead with Jake Tapper

s2025e70
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Anthony Mackie
Anthony Mackie

ur. 1978, kończy 47 lat

Alyssa Sutherland
Alyssa Sutherland

ur. 1982, kończy 43 lat

Ilona Krawczyńska
Ilona Krawczyńska

ur. 1992, kończy 33 lat

Janusz Gajos
Janusz Gajos

ur. 1939, kończy 86 lat

Aubrey Dollar
Aubrey Dollar

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV