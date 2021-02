Wu Assassins - Netflix ogłasza kontynuację serialu. Będzie to film

fot. Netflix

Kontynuacja Wu Assassins nosi tytuł Fistful of Vengeance. W obsadzie powrócą Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao oraz Juju Chan. Do nich dołączają Pearl Thusi, Francesca corney, Jason Tobin i Rhatha Phongam.

Według The Hollywood Reporter ogłoszenie filmu nie przekreśla szans na 2. sezon. Twierdzą, że kolejna seria lub inne filmy są brane pod uwagę. Nie jest więc wykluczone, że jeśli nowa produkcja odniesie sukces, Netflix pokusi się o zbudowanie większego uniwersum.

Fistful of Vengeance rozgrywa się w Bangkoku w Tajlandii. Bohaterowie spotykają się tam po tym, jak zginął ich przyjaciel. Szybko odkrywają, że ich nowy wróg to pradawne zagrożenie z nadludzkimi mocami.

Roel Reine stanie za kamerą. Autorami scenariusz są osoby związane z serialem Cameron Litvack, Jessica Chou i Yalun Tu. Twórcy Wu Assassins Tony Krantz i John Wirth są producentami. Nie ma informacji o tym, kto odpowiada za sceny walk, ale można wywnioskować, że ponownie będzie to Iko Uwais. To on i jego ekipa kaskaderów wymyślili i nakręcili wszystkie sceny akcji w pierwszym sezonie.

Prace na planie odbędą się jeszcze w 2021 roku w Tajlandii.