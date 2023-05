Wydanie specjalne kultowego Heartstoppera już w księgarniach

Jaguar

Heartstopper to popularna, młodzieżowa seria komiksowa, która doczekała się wydania w Polsce już czterech tomów (a także różnych publikacji towarzyszących). Teraz, dla fanów, wydawnictwo Jaguar przygotowało edycję specjalną pierwszego tomu serii.

Heartstopper. Tom 1. Wydanie specjalne to początek historii Charliego i Nicka, przyjaźni i związku dwóch uczniów mających różne pasje, styl życia i pozycję wśród kolegów i koleżanek.

Wydanie specjalne Heartstoppera zawiera dodatkowy, niepublikowany wcześniej mini-komiks.

Na podstawie Heartstoppera nakręcony 8-odcinkowy serial bazujący na fabule 1 i 2 tomu komiksu. Scenarzystką serialu jest autorka serii Alice Oseman. W sierpniu 2023 na Netfliksie premiera drugiego sezonu.

Heartsopper. Tom 1 - okładka i opis

Źródło: Jaguar

Charlie i Nick poznają się w szkole. Charlie był tam prześladowany, ale wreszcie może otwarcie mówić o swojej orientacji. Nick gra w szkolnej drużynie rugby i słyszał trochę o Charliem – chłopaku, który został wyoutowany rok wcześniej – choć nigdy nie miał okazji z nim porozmawiać.

Nick i Charlie trafiają na wspólne zajęcia i siadają w jednej ławce. Szybko stają się przyjaciółmi i wkrótce Charlie zakochuje się w Nicku, choć wydaje mu się, że nie ma najmniejszych szans. Obaj mają wspólne pasje, odwiedzają się w domach. Przyjaciele Charliego nie rozumieją: co on widzi w tym potężnym chłopaku z drużyny sportowej? Sam Nick nie do końca rozumie, co się z nim dzieje, ale czuje, że to przy Charliem może być nareszcie sobą. Wreszcie, podczas urodzinowej imprezy kolegi Nicka, dochodzi do przełomu w ich relacji. Charlie zostaje z pytaniem: co się właściwie wydarzyło i czy Nick odwzajemnia jego uczucie?