Wymiana napędu Blu-ray w nowym PlayStation 5 jest wyjątkowo prosta

Niedawna prezentacja przez Sony smuklejszego modelu PlayStation 5 wywołała dyskusję ze względu na odłączany napęd dyskowy wymagający aktywacji online. Szczegółowa analiza pokazuje, że wymiana tej części jest łatwiejsza, niż oczekiwano, choć pozostają pytania o możliwość uruchamiania gier z płyt w nieco odleglejszej przyszłości.

Demontaż kompaktowej nowej wersji PS5 firmy Sony rzuca światło na ograniczenia opcjonalnego napędu dysków. Wymiana i korzystanie z niego jest bezproblemowe, ale wygoda ta oznacza zwiększoną zależność od łączności internetowej w porównaniu z oryginalnym modelem.

W zeszłym miesiącu zdjęcia opakowania PS5 Slim ujawniły potrzebę jednorazowej aktywacji online napędu płyt. W swoim najnowszym unboxingu YouTuber Mystic pokazuje odłączany napęd płyt i sprawdza, co sprawia, że konieczna jest aktywacja.

Pozytywnym aspektem jest przyjazna dla użytkownika konstrukcja napędu płyt – odłączanie i mocowanie odbywa się płynnie, bez konieczności użycia śrubokrętu. Ponadto napędy nie są przypisane do pierwszej konsoli, z którą są używane. Przenoszenie ich między różnymi PS5 wymaga po prostu każdorazowej, szybkiej aktywacji. Proces ten powtarza się również po przywróceniu ustawień fabrycznych konsoli. Mystic potwierdza, że po zarejestrowaniu gry na płytach pozostają grywalne nawet wtedy, gdy konsola jest offline.

Wymiana napędu optycznego jest więc wyjątkowo łatwa pod warunkiem, że mamy dostęp do Internetu. Biorąc pod uwagę, że napęd optyczny potrafi ulec awarii, jego wymienność może oznaczać mniejszą liczbę konsol wymagających całkowitej wymiany.

Subtelną zmianą w nowym modelu jest przesunięcie przycisku wysuwania płyt na bok szczeliny napędu. Zmiana ta sprawia, że łatwiej go odróżnić od przycisku zasilania. Z przodu konsoli znajdują się teraz dwa porty USB-C, co upraszcza jednoczesne podłączenie dwóch kontrolerów.

Pozostaje jednak istotne zastrzeżenie: wszystkie smukłe PS5 muszą na start połączyć się z serwerami Sony, aby można było odtwarzać płyty z grami. Dotyczy to również modeli z fabrycznie podłączonymi napędami Blu-Ray, co oznacza, że nie są one fabrycznie aktywowane.

Poprzednie modele PS5 umożliwiają granie offline do razu po wyjęciu z pudełka, co może przełożyć się na ich większą długoterminową użyteczność. W przeciwieństwie do nich nowy model konsoli może stać się bezużyteczny, jeśli nie zostanie zarejestrowany online, a serwery aktywacyjne Sony przestaną działać.

Rozwiązanie Sony, prawdopodobnie zgodne z przepisami DMCA, ma na celu wykorzystanie DRM w odłączanych napędach dyskowych w celu zwalczania piractwa i modowania. Pomimo tego nie ma pewności czy hakerzy pomimo tego nie umożliwią nieautoryzowanego użycia, takiego jak napędy innych firm, natychmiastowe odtwarzanie po wyjęciu z pudełka, niestandardowe oprogramowanie układowe lub kopiowanie płyt z grami.