Cztery premiery z serii Wymiary. Mnóstwo dobra dla fanów science fiction

Vesper

Wydawnictwo Vesper w zeszłym roku wystartowało z nowym projektem: serią Wymiary, w której wydawane będą interesujące pozycje z gatunku science fiction. Nie ma jednego - oprócz gatunkowego - klucza do wyboru książek, które trafiają do tej serii. Wcześniej w serii ukazały Inwazja porywaczy ciał Jacka Finneya, Czerwony Mars Kima Stanleya Robinsona i Rozgwiazda Petera Wattsa.

Najlepiej świadczą o tym cztery nowe pozycje w Wymiarach, które dzisiaj trafiły do sprzedaży. Wśród nich są dwie pozycje klasyka science fiction, czyli Roberta Silverberga. W dół do ziemi to typowe science fiction o odkrywaniu obcych ras z motywem odkupienia, a Księga czaszek ma bardziej formę thrillera i opowiada o tajemniczej księdze pozwalającej pokonać śmierć.

Stosunkowo nową pozycją jest powieść Johna Scalziego. Wojna starego człowieka to space opera z nietypowym początkiem i odkrywaniem, że rzeczywistość nie jest do końca taka, jak to przed bohaterem odmalowywali. Powieść ta otwiera cykl, ale jednocześnie stanowi dość zamkniętą całość.

Ostatnią dzisiejszą premierą jest pokaźnych rozmiarów książka duetu Larry Niven i Jerry Pournelle. Pyłek w Oku Boga przenosi nas w daleką przyszłość, kiedy to ludzkość - po licznych perturbacjach - opanowała spory kawałek kosmosu. Nie sprawiło to jednak, że jest w pełni gotowa na pierwszy kontakt z obcą cywilizacją.

Wymiary - szczegóły majowych premier

Księga czaszek - Robert Silverberg