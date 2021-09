Wyspa Sachalin: nadchodzi premiera powieści postapo Eduarda Wierkina

Czarna Owca

Wydawnictwo Czarna Owca zapowiedziało na najbliższą środę powieść Eduarda Wierkina pod tytułem Wyspa Sachalin. Jest to opowieść utrzymana w klimatach postapo.

Wierkin opisuje świat po globalnej wojnie, po której cywilizacja niemal całkowicie upadła. Ocalały jedynie enklawy, jak oszczędzona podczas wojny Japonia. Bohaterka Wyspy Sachalin wyrusza na tytułową wyspę, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości ludzkości, a także przekonać się jak żyją i do czego są zdolni ostatni uchodźcy ze spustoszonego kontynentu.

Wyspa Sachalin ukaże się 29 września. Oto okładka i opis książki:

Trudno przewidzieć przyszłość, gdy świat już się skończył.

Gdy światowe mocarstwa pogrążyły się w najbardziej wyniszczającym konflikcie wszechczasów, cywilizacja praktycznie przestała istnieć. Z dawnych stolic pozostały wypalone bombami pustkowia. Tam, gdzie promieniowanie nie zabija na miejscu, panoszy się zaraza, której nie sposób powstrzymać.

W oszczędzonej w trakcie wojny Japonii trwa walka o przetrwanie. To właśnie stamtąd pochodzi Lilak – młoda futurolożka, która decyduje się na ryzykowną wyprawę badawczą. Jeśli jej się powiedzie, być może uda jej się dowiedzieć, co czeka ludzi w przyszłości.

Celem Lilak jest Sachalin – wyspa będąca strefą przejściową między Japonią a piekłem rozciągającym się na kontynencie. To tutaj przybywają ostatni uchodźcy dramatycznie walczący o przeżycie. To tutaj trafiają ci, którzy nie zasługują na życie w społeczeństwie. Lilak bardzo szybko przekona się, że Sachalin to coś więcej niż kolonia karna. To odpowiedź na to, dlaczego ludzkość znalazła się na krawędzi zagłady.

Kanibalizm, przemoc i wszechogarniające szaleństwo. Tylko co się wydarzy, gdy podczas wyprawy coś pójdzie nie tak?

Wyspa Sachalin to olśniewająca i przerażająca wizja tego, dokąd może zmierzać nasza cywilizacja. Eduard Wierkin po mistrzowsku parafrazuje Czechowa, snując narrację, która zasłużenie stawia go w jednym rzędzie z braćmi Strugackimi. Poetyckość i bezwzględność opisu, uchwycona w przekładzie Pawła Podmiotko, zachwyca, a tempo akcji zapiera dech w piersiach.