Wywiad z wampirem przedłużony! Powstanie 3. sezon

fot. AMC

Reklama

Fani mają powody do radości. Przed wielkim finałem 2. części poinformowano, że Wywiad z wampirem ponownie został przedłużony. Powstanie 3. sezon serialu na podstawie twórczości Anne Rice!

Przypominamy, że Wywiad z wampirem to współczesna adaptacja twórczości Anne Rice. Opowiada historię skomplikowanej relacji pomiędzy trzema nieśmiertelnymi istotami, Louisem de Pointe du Lacem (Jacob Anderson), Lestatem de Lioncourtem (Sam Reid) i Claudią (Delainey Hayles), z punktu widzenia dziennikarza Daniela Molloya (Eric Bogosian). W ich wypadku miłość i nienawiść przeplatają się ze sobą tak ciasno, że mogłoby być synonimami.

Co czeka na widzów w 3. sezonie? Lestat opowie swoją wersję historii, założy zespół i wyruszy w trasę koncertową. Wraz z resztą krwiopijców wybierze na kolejną wyprawę przez "przestrzeń, czas i traumę". Na razie nie zdradzono nic więcej na temat fabuły. Nowe informacje będziemy wam przekazywać na bieżąco.

A jeśli jesteście ciekawi, co o Wywiadzie z wampirem ma do powiedzenia nasz redaktor, Adam Siennica, zapraszamy do artykułów: Wywiad z wampirem to świetny serial. Dlaczego warto go obejrzeć? i wywiadu z odtwórcą Armanda.