Marvel

Reklama

Na powstanie Deadpool & Wolverine czekaliśmy od dawna, szczególnie, że ścieżki Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana po raz pierwszy skrzyżowały się podczas kręcenia filmu X-Men Geneza: Wolverine z 2009 roku. Mieli okazję odnieść się do tego na premierze filmowej w Los Angeles. Mimo że ich pierwszy wspólny projekt nie doczekał się uznania wśród krytyków, obaj aktorzy ciepło go wspominają, bo "wtedy narodziła się ta niesamowita przyjaźń".

- Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ten film został nakręcony w trakcie strajku scenarzystów, czyli w jedną z najcięższych sytuacji, jaką można sobie wyobrazić.

Fot. Materiały prasowe

Następnie Reynolds zwrócił się do swojego kolegi z planu, zachwalając jego profesjonalizm i wzorowe podejście na planie filmowym.

- Myślę, że wytrwałość, którą ty i wszyscy inni pokazaliście - mogłem także zobaczyć najbardziej eleganckiego, uprzejmego, inteligentnego i niesamowicie zdyscyplinowanego gwiazdora filmowego, który powitał mnie na planie, i miałem okazję mieć taki wzorzec zachowania w dość kształtującym okresie mojego życia, za co zawsze jestem ogromnie wdzięczny Hugh.

Podczas tego wydarzenia aktorzy odnieśli się również do "niebotycznych" oczekiwań widzów względem zobaczenia Deadpoola i Wolverine'a na wielkim ekranie. Jackman przyznał, że zawsze istnieje ryzyko, szczególnie w momencie, gdy wszystkim zależało na przekroczeniu tych oczekiwań.

- Nasza przyjaźń jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Więc, chcieliśmy być jak najlepsi, i na szczęście dla mnie, to przerosło wszystko.

Avengers: Secret Wars - z kim Deadpool i Wolverine mogliby połączyć siły?

Dziennikarz portalu ScreenRant zadał intrygujące pytanie aktorom, dotyczące nadchodzących Avengersów. Reynolds i Jackman spojrzeli w przyszłość, dywagując nad bohaterami, którzy mogliby stanąć do walki u boku ich bohaterów. Najpierw odtwórca Deadpoola nie pomyślał o konkretnej postaci, ale cenionym reżyserze, którego chciałby zobaczyć przed, a nie za kamerą.

Jordan Peele . Jesteśmy jego olbrzymimi fanami, jego twórczości, uważam go także za jednego z najlepszych niedocenianych artystów. Oczywiście, on teraz zajmuje się rozkręcaniem olbrzymiego imperium jako reżyser i twórca, ale jest kimś, z kim chciałbym jakoś połączyć siły. Nie obchodzi mnie nawet, kogo by grał, ale chciałbym z nim pracować. - Nie mógł tego zrobić, ale jedną z pierwszych osób, której zaoferowaliśmy rolę i desperacko usiłowaliśmy nawiązać współpracę, to. Jesteśmy jego olbrzymimi fanami, jego twórczości, uważam go także za jednego z najlepszych niedocenianych artystów. Oczywiście, on teraz zajmuje się rozkręcaniem olbrzymiego imperium jako reżyser i twórca, ale jest kimś, z kim chciałbym jakoś połączyć siły. Nie obchodzi mnie nawet, kogo by grał, ale chciałbym z nim pracować.

Co ciekawe, w wywiadzie dla innego portalu popkulturowego, Collidera, Reynolds przyznał, że pierwotnie myślał nad wprowadzeniem innego złoczyńcy niż Cassandrę Novę. Tak, chodziło o Mefisto. Podczas rozmowy również wspomniał o Peele'u, co mogło sugerować, że artysta miał odegrać tę antagonistyczną rolę. Ostatecznie jednak aktor i Shawn Levy doszli do wniosku, że zła bliźniaczka Charlesa Xaviera będzie lepszym wyborem.

Fot. Marvel

Tymczasem Jackman faktycznie pomyślał o jednym z Avengersów. Rozważył możliwość współpracy z Hulkiem, choć ma wątpliwości, czy taka współpraca z Wolverine'em byłaby korzystna.

- Zawsze myślałem o Hulku, i boję się, jak to będzie wyglądać z perspektywy aktora, gdzie pewnie będę tylko rzucany po planie.

Zobacz także:

X-Men: ranking filmów i seriali

Jak krytycy oceniają produkcje filmowe i serialowe z serii X-Men? Przyjrzyjcie się temu w poniższych zestawieniach.

FILMY

13. Generation X (1996) - 0%

SERIALE