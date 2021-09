X-Men - Rachael Leigh Cook żałuje odrzucenia roli w filmie

materiały prasowe

Obecnie kino superbohaterskie jest tym, które wiedzie prym w Hollywood, notując najlepsze wyniki w box office. Widowisko X-Men z 2000 roku było jednym z tych, które rozpoczęły popularność projektów o komiksowych herosach. Rachael Leigh Cook, aktorka znana z takich produkcji jak Cała ona czy ostatnio Miłość gwarantowana, mogła wystąpić w projekcie. Otóż Cook zaproponowano rolę Rogue, jednak aktorka ją odrzuciła.

W rozmowie z The New York Times Cook wyjawiła, że było to wielkim błędem. Wówczas nie przyjęła propozycji, ponieważ nie chciała grać na green screenie. Aktorka stwierdziła, że wówczas chciała być traktowana poważnie, dlatego nie zgodziła się na zagranie w produkcji superbohaterskiej. Jednak, kiedy zobaczyła plakaty filmu już wiedziała, że to była zła decyzja.

fot. Netflix

Ostatecznie rola Rogue trafiła do Anny Paquin, dla której był to duży krok w karierze. Rogue była ważną postacią w filmie i wokół niej kręciła się fabuła.