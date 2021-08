Doctor Strange 2 - szykuje się epicka walka? Scarlet Witch kontra X-Meni

Fot. Fox/Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness obieca wziąć nas w szaloną podróż po różnych wymiarach MCU. Co oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy sporo znajomych twarzy. Będzie to też szansa na to, by na ekran wróciły wielkie nazwiska z przeszłości. Jest wiele teorii na temat tego, kto ma realne szanse na pojawienie się w filmie. Jednak dzisiejsza szczególnie przyciągnęła uwagę fanów.

Gdy pewien użytkownik na Twitterze chwalił walkę Stephena i Thanosa w filmie Avengers: Wojna bez granic, w miarę rzetelne źródło, czyli Daniel Richtman, odpowiedział że w Doctor Strange in the Multiverse od Madness Scarlet Witch zmierzy się z kimś z marvelowskiego uniwersum Foxa. Nie mógł ujawnić, kim będzie ta osoba, ale według niego ich potyczka może być znacznie lepsza od wspomnianej walki.

Źródło: Marvel

Kim może być przeciwnik Wandy? Magneto? Wolverine? Jean Grey? Możliwości są nieskończone. To może być też ogromna szansa na to, by wprowadzić Deadpoola do MCU. Nie wspominając o tym, jak ekscytująca jest wizja walki Scarlet Witch przeciwko X-Menom. Kto jest waszym faworytem i kogo chcielibyście zobaczyć w takim starciu?

Doctor Strange 2 - premiera w kinach w USA 25 marca 2022 roku.