X-Men - ten cosplay Mister Sinistera to prawdziwy kawał sztuki [ZDJĘCIE I WIDEO]

Cosplay to naprawdę trudna i wymagająca wielu godzin pracy dziedzina sztuki. Ludzie z całego świata spotykają się na różnych konwentach, aby skonfrontować swoje stroje. Jednak epidemia koronawirusa na to nie pozwala. Cosplayer Jason Aulicino postanowił zaprezentować w sieci swój cosplay Mister Sinistera, ikonicznego przeciwnika X-Menów. Mężczyzna miał użyć stroju na odwołanym konwencie Wonder Con. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcie Jasona w kostiumie oraz wideo, które ukazuje etapy jego nakładania.

Dla przypomnienia Mister Sinister to alter ego Nathaniela Essexa, wybitnego biologa i genetyka, który po spotkaniu z Apocalypsem stał się obdarzoną nieśmiertelnością istotą i późniejszym wrogiem X-Menów. Sinister jest ogarnięty obsesją poznania sekretów możliwości genetycznych mutantów.