Yakuza 7 - fani wściekli na wydawcę za absurdalne i płatne DLC

Dodatki dodatkom nie równie. Pokazało to CD Projekt RED w przypadku DLC do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tam wszystkie pomniejsze dodatki były darmowe, a płaciło się jedynie za ogromne rozszerzenia wprowadzające wiele godzin rozgrywki. SEGA jednak postanowiła, że płacić trzeba będzie za nawet najmniejsze rzeczy. To oczywiście rozsierdziło fanów wydawcy, a w szczególności miłośników serii Yakuza.

Najnowsza część, gra Yakuza 7, czeka na zachodnią premierę, ale w Japonii tytuł jest już ograny wszerz i wzdłuż. SEGA postanowiła wydać do niej dodatki. Ale nie jakieś większe kampanie, tylko rzeczy, które inni do swoich gier dają za darmo. To oczywiście rozzłościło fanów, którym nie w smak płacić za takie funkcje, jak tryb Nowej Gry Plus oraz wyższy poziom trudności.

Nie wiadomo, czy wydawca pod silną krytyką nie wycofa się z tego pomysłu i ostatecznie nie wrzuci tych "rozszerzeń" za darmo. Nam pozostaje nadzieja, że kiedy wreszcie Yakuza 7 trafi na nasz rynek będzie grą kompletną, ze wszystkimi dodatkami, jakie do niej się ukazały.