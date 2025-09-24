placeholder
Yakuza Kiwami 3 oficjalnie zapowiedziane! Dostaniemy też spin-off ze złoczyńcą w roli głównej

Kazuma Kiryu powróci w Yakuza Kiwami 3. Wraz z grą zadebiutuje też spin-off Dark Ties, w którego centrum znajdzie się antagonista, Yoshitaka Mine.
placeholder
Paweł Krzystyniak
Yakuza Kiwami 3 fot. SEGA
Ryu Ga Gotoku Studio przekazało nowe informacje dla fanów serii Yakuza. Najważniejszą z nich jest zapowiedź Yakuza Kiwami 3, czyli pełnego remake’u odsłony z 2009 roku. Gra powstaje na silniku Dragon Engine, znanym z Yakuza 6, i zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Yakuza Kiwami 3 zaoferuje ulepszoną oprawę audiowizualną, dodatkowe sceny fabularne oraz możliwość wyboru między japońską a angielską ścieżką głosową. W zestawie znajdzie się także nowy spin-off zatytułowany Dark Ties, w którym główną rolę odegra antagonista Yoshitaka Mine.

Ponadto ogłoszono, że Yakuza 0: Director's Cut, dotąd dostępna wyłącznie na Switchu 2, zadebiutuje 8 grudnia 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Tego samego dnia na te platformy trafią również Yakuza Kiwami i Yakuza: Kiwami 2. Wcześniej, 13 listopada, obie te gry zostaną udostępnione na Switchu 2.

Paweł Krzystyniak
Co o tym sądzisz?
