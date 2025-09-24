Yakuza Kiwami 3 oficjalnie zapowiedziane! Dostaniemy też spin-off ze złoczyńcą w roli głównej
Kazuma Kiryu powróci w Yakuza Kiwami 3. Wraz z grą zadebiutuje też spin-off Dark Ties, w którego centrum znajdzie się antagonista, Yoshitaka Mine.
Ryu Ga Gotoku Studio przekazało nowe informacje dla fanów serii Yakuza. Najważniejszą z nich jest zapowiedź Yakuza Kiwami 3, czyli pełnego remake’u odsłony z 2009 roku. Gra powstaje na silniku Dragon Engine, znanym z Yakuza 6, i zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.
Yakuza Kiwami 3 zaoferuje ulepszoną oprawę audiowizualną, dodatkowe sceny fabularne oraz możliwość wyboru między japońską a angielską ścieżką głosową. W zestawie znajdzie się także nowy spin-off zatytułowany Dark Ties, w którym główną rolę odegra antagonista Yoshitaka Mine.
Ponadto ogłoszono, że Yakuza 0: Director's Cut, dotąd dostępna wyłącznie na Switchu 2, zadebiutuje 8 grudnia 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Tego samego dnia na te platformy trafią również Yakuza Kiwami i Yakuza: Kiwami 2. Wcześniej, 13 listopada, obie te gry zostaną udostępnione na Switchu 2.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1987, kończy 38 lat