fot. materiały prasowe

Reklama

Fani musieli trochę poczekać na powrót Yellowstone. Wygląda jednak na to, że w końcu ich cierpliwość zostanie wynagrodzona. Oficjalnie ogłoszono, że premiera sezonu 5B odbędzie się 10 listopada 2024 roku. Warto dodać, że będą to finałowe odcinki - tu zakończy się przygoda widzów z rodziną Duttonów.

Poniżej znajdziecie post z oficjalnego profilu Yellowstone na X:

Pokolenia przelanej krwi doprowadziły do tego momentu. Nie przegapcie epickiego powrotu Yellowstone, który odbędzie się 10 listopada, tylko na Paramount Network.

ROZWIŃ ▼

Przypominamy, że sezon 5A zakończył swoją emisję w styczniu 2023 roku. Jednak dalsze prace zostały wstrzymane przez konflikt Kevina Costnera, prawdopodobnie największej gwiazdy Yellowstone, z twórcą serialu Taylorem Sheridanem oraz platformą Paramount. Kulisy tego sporu wciąż są nieznane, jednak wiadomo już, że aktor nie powróci do roli Johna Duttona. Za to dopiero w maju 2024 roku poinformowano o rozpoczęciu zdjęć do sezonu 5B.

Zobacz także:

Najlepsze seriale 2023 roku wg naEKRANIE.pl