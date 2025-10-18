Yoda mógł nie być zielony. Ujawniono, że początkowo miał inny kolor!

fot. materiały prasowe

Dziennikarz portalu The Guardian dotarł do archiwalnych materiałów Lucasfilmu, w tym pierwotnej wersji scenariusza Imperium kontratakuje, z których wynika, że oryginalnie Yoda miał być... niebieski! Tak dokładnie został opisany w pierwszej wersji tekstu Lawrence’a Kasdana i Leigh Brackett.

Niebieski Yoda

Informacja o tym, że Yoda miał mieć inny kolor, nie jest niczym nowym, ale w raporcie dziennikarza możemy przeczytać nowy komentarz na ten temat. Nawet w latach 80. w komiksie opartym na scenariuszu Imperium kontratakuje mistrz Jedi został narysowany tak, że raz był bardziej niebieski, raz bardziej fioletowy. Rysownicy opierali się na opisie, bo gdy tworzyli komiks, filmowy Yoda jeszcze nie został stworzony.

fot. Marvel

Zamieszanie wokół Yody

Skontaktowali się z Nickiem Maleyem, który pracował przy filmie nad wyglądem Yody i innych postaci. Tak skomentował kwestię koloru i tego, że w publikacjach z tamtych lat nie był zielony:

- Gdy zacząłem prace nad nim, już był zielony. Pamiętam jeden rysunek, na którym był zielony, a to miało miejsce jeszcze zanim zaczęliśmy go budować. Tego typu zamieszania dzieją się przez nieporozumienia w komunikacji, które są przekleństwem wielkich organizacji, w których różni ludzie robią różne rzeczy.

Co ciekawe, do dziś tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ostatecznie zdecydowano się zmienić kolor na zielony. Spekuluje się, że chodziło o oświetlenie scenografii Dagobah, które nie współgrało z niebieskim.