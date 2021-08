Zabójczy rejs 2 ma już reżysera. To scenarzysta Sztuki zrywania

fot. materiały prasowe

Zabójczy rejs, komedia kryminalna z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem, w 2019 roku biła rekordy oglądalności na Netflixie. Nic więc dziwnego, że zamówiono jej kontynuację, o czym informowaliśmy Was już wcześniej. Teraz wiemy jednak, kto wyreżyseruje sequel filmowego hitu. Za kamerą stanie Jeremy Garelick. Filmowiec wyreżyserował m.in Polowanie na drużbów oraz stworzył scenariusz do filmu Sztuka zrywania.

Scenariusz do produkcji Zabójczy rejs 2 został już napisany przez Jamesa Vanderbilta i czeka tylko, aż Jeremy Garelick naniesie swoje poprawki. Zdjęcia do sequela powstaną w Paryżu oraz na Karaibach. Jennifer Aniston oraz Adam Sandler mają powrócić do swoich ról. Nie wiadomo jeszcze, kiedy produkcja ma wejść na plan.

Przypomnijmy, że Zabójczy rejs z 2019 roku opowiada o nowojorskim policjancie, który zabiera swoją żonę w podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie.