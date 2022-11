Zack Snyder wróci do DC? Nowy komentarz reżysera nie pozostawia złudzeń

fot. Creative Commons / Gage Skidmore

Zack Snyder był gościem programu The Preston & Steve Show w radiu w Filadelfii. Tam też ponownie go zapytano o potencjalny powrót do DC. Kontekst pytania dotyczył nowego otwarcia DCU z uwagi na szefów uniwersum: Petera Safrana i Jamesa Gunna.

Zack Snyder w DC?

Popularny reżyser mówi to samo, co zawsze w ostatnich latach: robi swoje w Netflixie i do DC nie wraca. Jego fani jednak nie dają za wygraną i wciąż walczą o to, by SnyderVerse, czyli uniwersum, które pokazał m.in. w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera nie zostało usunięte. Tym samym też Snyder dementuje plotki tak zwanych kultystów, czyli grupy fanatycznie oddanych wielbicieli, którzy szerzą nieprawdziwe informacje o rzekomym podpisaniu kontraktu z DC i powrocie Snydera.

- Z tego, co wiem, a wiem niewiele, robię swoje i nikt się ze mną nie kontaktował. Życzę im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że zrobią fajne filmy. Cieszę się, że mam wasze wsparcie, to bardzo miłe. Prawdę mówiąc, kapitalnie się bawię tworząc obecnie ten gigantyczny film, nad którym teraz pracuję, więc nie mógłbym być szczęśliwszy. Naprawdę życzę im wszystkiego najlepszego.

Według wszelkich informacji DCU nie ma najmniejszego zamiaru kontynuować SnyderVerse i skierują Supermana oraz innych bohaterów na nowe tory. Zack Snyder pracuje nad superprodukcją sci-fi Rebel Moon dla Netflixa.