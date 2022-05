Zagubiony w czasie - powstanie sezon rebootu. Jest pierwsze zdjęcie

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu wiemy, że trwały prace nad rebootem serialu Zagubiony w czasie. Do tej pory jednak trwały prace nad pilotem, a teraz podjęto decyzję o zamówieniu realizacji sezonu. Raymond Lee gra główną rolę w reboocie i to jego możemy zobaczyć w pierwszym oficjalnym zdjęciu.

Jak donosi Deadline, będą dokrętki do pilota, w którym chcą usprawić kierunek rozwoju historii. Zmian w obsadzie nie przewidziano. Znajdują się w niej także Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park i Nanrisa Lee.

Bryan Wtnbrandt i Steven Lilien są autorami scenariusza i producentami wykonawczymi z Martinem Grego oraz twórcą oryginału Donem Bellisario. Na ten moment gwiazda oryginału Scott Bakula nie jest związany z projektem. To może się zmienić, gdy ruszą prace nad kolejnymi odcinka, ale żadnych informacji na ten temat nie ma.

fot. materiały prasowe

Zagubiony w czasie - o czym reboot?

Reboot jest zarazem kontynuacją popularnego serialu, więc jest fabularny związek. Historia rozgrywa się współcześnie. Minęło 30 lat od kiedy dr Sam Beckett (Scott Bakula) wszedł do akceleratora i zniknął. Nowa ekipa została zebrana do ponownego zajęcia się projektem, by zrozumieć tajemnicę tej maszyny i człowieka, który ją stworzył.

Na bazie opisu możemy wnioskować, że prędzej czy później Bakula może być związany z serialem. Serial jest planowany na jesień 2022 roku.