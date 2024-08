Gwiazdor Mad Men w nowej roli. Chodzi o drugą adaptację znanej powieści

fot. AMC

Zaklinacz deszczu, powieść Johna Grishama, doczeka się drugiej adaptacji po filmie Francisa Forda Coppoli z 1997 roku. Tym razem będzie to serial tworzony we współpracy studia Lionsgate z Blumhouse. Do obsady dołączył John Slattery, znany widzom z roli Rogera H. Sterlinga Jr z Mad Men. Tym razem aktor wcieli się w postać Leo F. Drummonda, którą w poprzedniej adaptacji odgrywał Jon Voight.

Nowy Zaklinacz deszczu - co wiadomo?

Fabuła serialu opiera się na książce autorstwa Johna Grishama. Rudy Baylor, świeżo upieczony absolwent studiów prawniczych, staje twarzą w twarz z Leo Drummondem i jego dziewczyną z czasów studiów. Wraz ze swoim szefem i rozczochraną asystentką prawną odkrywają dwa powiązane spiski dotyczące tajemniczej śmierci syna ich klienta.

Michael Seitzman odpowiada za produkcję wykonawczą, a także napisał scenariusz. Przy pisaniu odcinka pilotażowego pomagał mu Jason Richman. Producentami wykonawczymi są również Grisham, Jason Blum i David Gernert.

Serial będzie emitowany na amerykańskiej stacji USA Network. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zadebiutuje w Polsce.