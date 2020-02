Zarabiał na udostępnianiu telewizji satelitarnej, grozi mu do 10 lat więzienia

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który na szeroką skalę udostępniał sygnał płatnych platform cyfrowych. W trakcie przeszukań funkcjonariusze natrafili na trzy serwery dostarczające sygnał do ok. 800 klientów, dekodery, telefony, karty SIM oraz komputery służące do nielegalnego rozpowszechniania kanałów w internecie. Zabezpieczono także gotówkę oraz kryptowalutę, w którą inwestował zatrzymany.

Mężczyzna z nielegalnych transmisji uczynił sobie regularne źródło dochodu. Za dostęp do kodowanych kanałów pobierał „ opłatę abonamentową” w wysokości 30 zł miesięcznie. Szacuje się, że poszkodowane firmy straciły na tym procederze ok. 6 mln złotych.

Podejrzany działał na rynku od kilku lat, zbudował nawet obszerną infrastrukturę, która pozwalała mu zarabiać kosztem dostawców treści. Pieniądze pozyskane od klientów inwestował w kryptowaluty oraz nieruchomości, korzystał z wirtualnych portfeli i zakładał konta w banku na słupy, aby zatrzeć wszelkie ślady umożliwiające rozpracowanie jego działalności. Sam serwer służący do transmitowania sygnału wmontował w obudowę lodówki, którą ukrył w piwnicy.

Nielegalny serwer do udostępniania telewizji satelitarnej

Na poczet przyszłych kar i grzywien w ramach postępowania przygotowawczego Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zabezpieczyła kryptowalutę BitCoin o wartości około 600 tysięcy złotych, nieruchomości i pojazd o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Zatrzymanemu grozi teraz nawet do 10 lat więzienia. Nie można wykluczyć, że w toku śledztwa do odpowiedzialności zostaną pociągnięci także klienci pomysłowego przedsiębiorcy.