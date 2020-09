Zielona Latarnia stał się jedną z najpotężniejszych istot DC. Nadchodzi wielka bitwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Hal Jordan nie miał ostatnio łatwego czasu. Wraz z Korpusem Zielonych Latarni stanął do starcia podczas inwazji na szpital używany przez Korpus. Halowi udało się odeprzeć atak, ale nowe rany w połączeniu z poprzednimi, najwyraźniej powaliły herosa. Śmierć oczywiście nigdy nie wystarczyła, aby powstrzymać Hala Jordana przed niesieniem dobra jako Zielona Latarnia. W nowym komiksie Granta Morrisona i Liama Sharpa, stał się ponownie Duchem Zemsty, znanym jako Spectre.

Obecnie Zielona Latarnia znajduje się w surrealistycznej wersji życia pozagrobowego, gdzie zostaje zwerbowany przez Strażników Wszechświata do walki w kosmicznym konflikcie znanym jako Ultrawar. W komiksie Green Lantern Season Two #7 tytułowy bohater pojawia się w pelerynie, która nawiązuje do jego wcześniejszego wyglądu jako Duch Zemsty. Przypomnijmy, że W latach 90. Jordan podczas wątku Emerald Twilight zmanipulowany zaatakował Korpus Zielonych Latarni, stając się złoczyńcą zwanym Parallaxem. Bohater odkupił swoje winy w 1996 roku w Final Night, gdzie poświęcił swoje życie, aby pokonać Sun-Eater i ponownie zapalić ziemskie słońce. W 1999 roku Jordan okazał się być nowym właścicielem Ducha Zemsty. Potem niejako mianując się Duchem Odkupienia, starał się odmówić pokutę za czyny popełnione jako Parallax.

W nowym komiksie Young Guardians próbują wyjaśnić okoliczności oraz dlaczego wybrali Jordana do tej nowej roli, ale była Zielona Latarnia pozostaje zdeterminowany, by pomagać rannym i umierającym, których pozostawił. Czy Hal da się przekonać do wzięcia udziału w kosmicznej wojnie zwanej Ultrawar? Trzeba będzie śledzić dalej historię fundowaną przez Granta Morrisona.