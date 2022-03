Zmarł twórca formatu GIF

Źródło: YouTube / The Webby Awards

W wieku 74 lat w wyniku powikłań covidowych zmarł Stephen Wilhitem, jeden z głównych programistów odpowiedzialnych za opracowanie GIF-ów. I choć dziś pliki w tym formacie kojarzą nam się głównie ze śmiesznymi obrazkami udostępnianymi w ramach mediów społecznościowych, nie powstały z myślą o popularyzacji memów.

Wilhitem opracował Graphics Interchange Format już w późnych latach 80., kiedy pracował dla firmy CompuServe. GIF-y miały umożliwić przesyłanie kolorowych obrazów w wysokiej jakości oraz rozdzielczości. Nie mówimy tu oczywiście o standardach FullHD czy 4K rodem z 2022 roku. Ówczesna sieć oferowała tak niską przepustowość, że sprawdzała się dobrze wyłącznie do transferu danych tekstowych, przetwarzanie jakichkolwiek obrazów było dla niej nie lada wyczynem. Dzięki lekkiemu formatowi obrazu sieć nabrała kolorytu.

Wymyślił GIF samodzielnie. Zaprojektował go w domu i przyniósł do pracy, kiedy udało mu się doprowadzić go do perfekcji. Obmyślał wszystko w swojej głowie, a później szedł na miasto, aby zaprojektować to za pośrednictwem komputera – powiedziała na łamach serwisu The Verge Kathaleen, żona Stephena Wilhite’a.

W 2013 roku Wilhite został uhonorowany nagrodą Webby Lifetime Achievement za opracowanie formatu, który w dłuższej perspektywie odmienił oblicze internetu i umożliwił komunikację za pomocą animowanych obrazków. Podczas odbioru nagrody otworzono także osobisty manifest Wilhite’a, który kontestuje oficjalne, liberalne podejście Oxford English Dictionary do wymowy skrótu GIF:

Mimo iż Stephen Wilhite nie jest postacią tak powszechnie znaną jak Bill Gates czy Steve Jobs, odegrał ogromną rolę w popularyzacji popkultury. W końcu znakomita większość animowanych GIF-ów pochodzi z filmów i seriali uwielbianych przez tłumy. Z tego powodu w pełni zasługuje na miano internetowego superbohatera.

