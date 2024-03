Kristen Stewart po latach o Edwardzie ze Zmierzchu: "Ja bym natychmiast z nim zerwała"

materiały prasowe

Reklama

Jak donosi portal Entertainment Weekly, Kristen Stewart przyznała w podcaście Not Skinny But Not Fat, że prawdopodobnie jej związek z Edwardem Cullenem nie przetrwałby za długo. Przypominamy, że aktorka grała wybrankę wampira, Bellę, we wszystkich pięciu filmach z serii Zmierzch.

Dlaczego związek Kristen Stewart i Edwarda Cullena prawdopodobnie by się rozpadł? Aktorka przyznała, że gdyby to ona była protagonistką Zmierzchu, a nie Bella, to nie mogłaby wybaczyć wampirowi tego, że nie pozwala jej na dokonywanie własnych wyborów. Jej komentarze w tej sprawie znajdziecie poniżej.

Kristen Stewart po latach o Edwardzie ze Zmierzchu

Amanda Hirsch, prowadząca podcast, spytała, czy z perspektywy czasu aktorka nie lubi Belli. Ta ze śmiechem odpowiedziała, że powinna uważać, z kim rozmawia na takie tematy. Hirsch rozwinęła myśl, że Bella była "trochę zdesperowana" i gotowa "przejść piekło", by zostać wampirem. Kristen Stewart, może trochę w obronie bohaterki, odpowiedziała:

Tak, ale on w pewnym sensie próbował kontrolować to, czy podejmie ten wybór dla samej siebie. Ja bym natychmiast z nim zerwała.

Przypominamy, że Edward na początku nie zgadzał się na to, by Bella stała się wampirem, choć dziewczyna była zdecydowana i nie chciała się jeszcze bardziej zestarzeć, gdy on pozostawał w tym samym wieku. Jako człowiek była też bardziej narażona na niebezpieczeństwo (szczególnie biorąc pod uwagę jej słabą koordynację ruchową).

Gdybym powiedziała mu: Hej, chciałabym tego spróbować, a on odpowiedziałby mi: Nie, to jest coś tylko dla mnie, to zareagowałabym na to: Cóż, to także coś dla mnie. Dokładnie całe moje życie - bez ciebie.

Kristen Stewart podsumowała, że choć rozumie to, że Edward chciał bronić Bellę, to powinien pozwolić jej na podejmowanie swoich własnych wyborów.

Jeśli ciekawi was takie świeże spojrzenie na sagę Zmierzch, to polecamy tekst naszej redaktorki, która postanowiła przeczytać książki po latach i opisać dla was wrażenia z lektury: Kącik książkary: Zmierzch po latach, czyli jak Edward Cullen wynalazł stalking.

Zmierzch: ciekawostki o filmach. Do roli Edwarda zgłosiło się 5 tysięcy osób