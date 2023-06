Zodiak – zakończenie mogło być lepsze? David Fincher odpowiada krytykom

materiały prasowe

Zodiak to produkcja z 2007 roku, która wywołała mnóstwo teorii na temat tytułowego mordercy. Niektórzy widzowie oczekiwali bardziej jednoznacznego zakończenia lub zmierzenia się z wciąż nierozwiązaną tajemnicą, która chwytała ludzi przez dziesięciolecia. Podczas panelu na festiwalu Tribeca, reżyser David Fincher wypowiedział się na ten temat.

Zodiak – David Fincher o zakończeniu filmu

Oto, co reżyser miał do powiedzenia:

- Po tym, jak wyszedł Zodiak, wiele ludzi mówiło: „Dlaczego nie zszedłeś do tej króliczej nory? Dlaczego poszedłeś tylko do króliczej nory Graysmitha?”. Taką książkę kupiliśmy. Nie kupiliśmy wszystkich książek o Zodiaku.

Rzeczywiście, film jest oparty na książkach Roberta Graysmitha, rysownika prasowego granego przez Jake’a Gyllenhaala, który ma coraz większą obsesję na punkcie tożsamości Zodiaka. Scenarzystą produkcji jest James Vanderbilt, a w obsadzie znaleźli się także Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chloë Sevigny, John Carroll Lynch i Anthony Edwards.

Komentarz Finchera był częściową odpowiedzią na pytanie fana dotyczące tworzenia projektów o prawdziwych ludziach, również tych, którzy nadal żyją. W tym film The Social Network dotyczący początków Facebooka i serial Mindhunter o przesłuchiwaniu seryjnych morderców. Reżyser dopowiedział, że:

- Masz obowiązek upewnić się, że mówisz to, co chcesz powiedzieć, ponieważ są szanse, że mogą ci za to dowalić. Więc chcesz być świadomy i mądrze podejść do tego. Robienie filmów o rzeczach wyrwanych z nagłówków to śliskie zbocze. Myślę, że ważne jest, aby być odpowiedzialnym, ale też z tego samego powodu musisz także zabawiać widownię.