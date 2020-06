Zoey’s Extraordinary Playlist i Hightown - będą 2. sezony obu seriali

NBC

Amerykańska telewizja NBC oficjalnie zamówiła 2. sezon Zoey’s Extraordinary Playlist, który ma liczyć 13 odcinków. Chociaż oglądalność na żywo była zaledwie przyzwoita, ale wyniki z innych platform sprawiły, że popularność serialu jedynie rosła. Jest to jeden z najmocniejszych tytułów NBC w VOD.

Czytamy, że NBC rozważa jeszcze zamówienie 3. sezonu serialu Turbulencje. Natomiast nowość Indebted ma zostać skasowana.

Natomiast stacja Starz jest zadowolona z nowego dramatu Hightown, który oficjalnie powróci z 2. sezonem. Kryminał pobił rekord oglądalność w platformach cyfrowych poza USA i to wystarczyło, by zamówić 2. sezon. Główną rolę Jackie Quinones gra Monica Raymund, której życia wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa zwłoki na plaży. Podejmuje kroki, by rozprawić się z uzależnieniem i zarazem chce rozwiązać sprawę morderstwa.

