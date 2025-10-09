Zwiastun fabularny Code Vein II. Poznajcie świat i bohaterów

fot. Bandai Namco

W Code Vein II gracze wcielą się w Łowcę Revenantów — postać zawieszoną pomiędzy życiem a śmiercią, której celem jest powstrzymanie nadchodzącego kataklizmu. Jego towarzyszką jest Lou MagMell, tajemnicza Revenantka, która poświęca własne serce, by przywrócić protagonistę do życia. Posiada ona również zdolność podróżowania w czasie, co okaże się kluczowe w próbie ocalenia świata od zagłady.

Nadchodząca gra ma zaoferować graczom rozwinięte mechaniki znane z poprzedniej odsłony. Starcia pozostaną wymagające, a krew pokonanych przeciwników posłuży do odblokowywania nowych umiejętności. Powróci także rozbudowany kreator postaci, pozwalający dostosować wygląd bohatera w najmniejszych detalach.

Premiera Code Vein II odbędzie się 30 stycznia 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.