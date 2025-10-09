Zwiastun fabularny Code Vein II. Poznajcie świat i bohaterów
Bandai Namco Entertainment zaprezentowało nowy zwiastun nadchodzącego RPG akcji, Code Vein II. Materiał przedstawia bohaterów oraz zarys fabuły tej produkcji.
W Code Vein II gracze wcielą się w Łowcę Revenantów — postać zawieszoną pomiędzy życiem a śmiercią, której celem jest powstrzymanie nadchodzącego kataklizmu. Jego towarzyszką jest Lou MagMell, tajemnicza Revenantka, która poświęca własne serce, by przywrócić protagonistę do życia. Posiada ona również zdolność podróżowania w czasie, co okaże się kluczowe w próbie ocalenia świata od zagłady.
Nadchodząca gra ma zaoferować graczom rozwinięte mechaniki znane z poprzedniej odsłony. Starcia pozostaną wymagające, a krew pokonanych przeciwników posłuży do odblokowywania nowych umiejętności. Powróci także rozbudowany kreator postaci, pozwalający dostosować wygląd bohatera w najmniejszych detalach.
Premiera Code Vein II odbędzie się 30 stycznia 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat