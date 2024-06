Zwiastun My Spy 2 ma akcję i humor. Nietypowy duet szpiegów ratuje świat

fot. materiały prasowe

Reklama

Amazon opublikował pierwszy zwiastun komedii akcji My Spy 2, który będzie nosić tytuł My Spy: The Eternal City. Dave Bautista i starsza o kilka lat Chloe Coleman powracają w głównych rolach. Pierwsza część była nieoczekiwanym hitem w Prime Video w 2020 roku i stąd decyzja o kontynuacji.

My Spy 2 - zwiastun

My Spy 2 - opis fabuły

Kiedy szkolny chór Sophie (Coleman) został wybrany do występu dla papieża w Watykanie, JJ (Bautista) postrzega to za szansę, by pogłębić więź z pasierbicą. Decyduje się więc na ochotnika być opiekunem dzieci podczas tej podróży. Zamiast zwiedzać zabytki, JJ i Sophie stali się pionkami w spisku terrorystów, który może zagrozić znanemu nam światu.

W obsadzie są także Kristen Schaal, Ken Joeng, Anna Faris oraz Flula Borg. Za kamerą powraca twórca jedynki, Pete Segal. Erich oraz Jon Hoeberowie ponownie są autorami historii i scenariusza. Producentami są Chris Bender, Jake Weiner, Bautista, Jonathan Meisner, Segal, Robert Simonds oraz Gigi Pritzker.

My Spy 2 - premiera w platformie już 18 lipca 2024 roku.