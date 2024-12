8 najciekawszych filmów z kalendarza adwentowego Paramount Network. Top Gun, Red Eye i inne

fot. Paramount Pictures

Na kanale telewizyjnym Paramount Network od 2 d0 23 grudnia w ramach cyklu Merry or Scary widzowie będą mogli obejrzeć różne filmy, niczym w kalendarzu adwentowym. Cykl ten będzie obfitować w produkcje różnego rodzaju i z różnorodnych gatunków. To nie tylko typowe pozycje do obejrzenia w świąteczny wieczór, ale też horrory, pełne adrenaliny filmy akcji czy bezczelne, niepasujące do obecnych czasów komedie.

Postanowiliśmy przyjrzeć się rozkładowi jazdy, który zaproponowało Paramount Network i wybraliśmy dla Was osiem najciekawszych produkcji, które będzie można obejrzeć w ciągu nadchodzącego miesiąca.

Oto one!

Paramount Network - najciekawsze produkcje

Premiera: 2 grudnia 2024 roku o 20:00.

W 2022 roku Tom Cruise powrócił do serii Top Gun i wszystkich zachwycił. Tłumy zebrały się w kinach, aby obejrzeć najnowszą produkcję z jego udziałem, pełną adrenaliny i świetnie nakręconej akcji. To doskonały moment na powrót do części pierwszej, bez której nie dostalibyśmy jednego z najlepszych filmów akcji ostatnich lat.

OPIS:

Szkoła lotnictwa marynarki to wylęgarnia młodych orłów. Jeden z nich to 'Maverick' Michaell (Tom Cruise), szalony i ambitny pilot, gotowy na wszystko, by być najlepszym. Pomaga mu w tym piękna instruktorka (Kelly McGillis), a lekcje z nią wkrótce przenoszą się poza klasę.

Premiera: 4 grudnia 2024 roku o 20:00.

2024 rok był bardzo hojny dla fanów horrorów. Cała masa znakomitych produkcji ukazała się w kinach i na mniejszym ekranie, a niektóre z nich nadal czekają na premierę. Nie można jednak zapomnieć o klasykach, a Dziecko Rosemary dla wielu jest – mimo upływu lat – najstraszniejszym filmem w historii kina.

OPIS:

Jeden z najlepszych horrorów, jaki kiedykolwiek powstał – brawurowa adaptacja bestsellerowej powieści Iry Levina o kochającym się małżeństwie z Nowego Jorku, które oczekuje narodzin swego pierwszego dziecka. Jak każda przyszła matka, Rosemary (Mia Farrow) przeżywa uczuciowy zamęt – radość przemieszaną z lękiem i niepewnością. Jej mąż (John Cassavetes), ambitny, ale niedoceniony aktor, zawiera pakt z diabłem, dzięki któremu pragnie odmienić swój los...

Premiera: 8 grudnia 2024 roku o 20:00.

Tom Cruise nie bez powodu pojawia się po raz drugi w tym zestawieniu. Święta to nie tylko Kevin, ale też na przykład Szklana pułapka. Dlatego dla fanów kina akcji zwracamy uwagę na jeszcze jednego świetnego reprezentanta gatunku.

OPIS:

Mission: Impossible Fallout opowiada o reperkusjach nieudanej misji bohaterów. W grę wkracza też CIA, którego reprezentantem jest postać grana przez Henry’ego Cavilla.

Premiera: 12 grudnia 2024 roku o 20:00.

Martin Scorsese od wielu dekad zapewnia wysoki poziom swoich kolejnych filmów. Legendarny reżyser nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Produkcje gangsterskie, dramaty, a w tym wypadku również psychologiczny film z tajemnicą na pierwszym planie i jednym z najciekawszych zwrotów akcji w historii kina.

OPIS:

Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju, który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

Premiera: 16 grudnia 2024 roku o 22:00.

Jeśli zastanawiało Was kiedyś, jaki psychopata został najlepiej oddany na wielkim ekranie, to badacze pospieszyli z odpowiedzią – był to Anton Chigurh, w którego wcielił się Javier Bardem. Dlaczego? Wystarczy obejrzeć i wszystko stanie się jasne. Jeden z najlepszych filmów XXI wieku.

OPIS:

Niedaleko granicy z Meksykiem pewien myśliwy, Llewelyn Moss, natrafia na dwa miliony dolarów, paczkę heroiny i trupy. Mężczyzna zabiera pieniądze. Obie strony konfliktu pragną odzyskać gotówkę i narkotyki oraz zlikwidować świadków zdarzenia. Od tej pory Moss wraz z rodziną znajduje się w niebezpieczeństwie. Ale mężczyzna potrafi się bronić...

Premiera: 20 grudnia 2024 roku o 20:00.

Fani dreszczowców również znajdą coś dla siebie. Zanim Cillian Murphy zachwycił wszystkich jako Thomas Shelby oraz zdobył Oscara za Oppenheimera, wcielił się w równie ciekawą i przerażającą rolę.

OPIS:

Kobieta zostaje porwana w samolocie przez nieznajomego, który grozi jej śmiercią ojca. Nie zrobi tego pod jednym warunkiem, jeśli zgodzi się oddać mu przysługę.

Premiera: 24 grudnia 2024 roku o 20:00.

Wigilia to okres radości i świętowania. Nie ma do tego lepszej produkcji od tej, która rozpoczęła jedną z najlepszych serii przygodowych w kinie. Harrison Ford pożegnał się w tym roku z rolą Indy'ego, dlatego warto wrócić do początków i raz jeszcze zachwycić się fantastycznym filmem w reżyserii Stevena Spielberga.

OPIS:

Indiana Jones wraz ze swoją byłą ukochaną, Marion Ravenwood, wyrusza na poszukiwanie legendarnej Arki Przymierza. Walczą z czasem, nazistami i wężami, a także rozwiązują zagadki przeszłości.

Premiera: 1 stycznia 2025 roku o północy.

„Takich komedii już się nie robi” – to słowa, które często padają w odniesieniu do Jaj z tropików. 1 stycznia to przede wszystkim początek Nowego Roku, więc dlaczego nie zacząć go z dobrym i wesołym nastrojem, który z pewnością zapewni gwiazdorska obsada w komedii pozbawionej skrupułów.

OPIS:

Grupa aktorów tworzących film wojenny przechodzi dwutygodniowe szkolenie w obozie. Okazuje się to bardzo przydatne, gdy docierają na miejsce i zostają pochłonięci przez prawdziwą wojnę.