Amazon Prime Video - najlepsze seriale komediowe [lista aktualizowana]

Amazon Prime Video jest platformą streamingową, która w swojej bibliotece posiada bogaty wybór treści komediowych. W ofercie znajduje się kilka godnych uwagi oryginalnych seriali z tego gatunku, które nie tylko były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi statuetkami, ale też cieszą się dużą popularnością wśród subskrybentów. Często są to produkcje, które łączą w sobie również inne gatunki, jak dramat, fantasy czy science fiction. W rezultacie te seriale oprócz przezabawnej rozrywki dostarczają także dreszczyku emocji, a nawet wzruszeń. A wszystko to w gwiazdorskiej obsadzie.

Warto również dodać, że na platformie streamingowej znajdziemy kilka kultowych komediowych seriali na licencji, które kilkanaście lat temu podbiły świat swoim nieprzeciętnym humorem. Należy też wspomnieć, że w ofercie są liczne programy rozrywkowe oraz występy komików.

Sprawdźcie naszą listę najlepszych seriali komediowych, które są dostępne na Amazon Prime Video. Po więcej informacji o nowościach w VOD zapraszamy do vod.naekranie.pl.

Amazon Prime Video - najlepsze seriale komediowe

To komediodramat, który otrzymał Złoty Glob w kategorii za najlepszy serial komediowy lub musical. Statuetkę zdobyła również kapitalna w tym serialu Phoebe Waller-Bridge, która jest twórczynią serialu. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że jest to zabawny i boleśnie szczery portret sardonicznej, seksualnej, smutnej i wkurzonej kobiety, która rzuca się w wir londyńskiego życia. Waller-Bridge napisała scenariusz i wcieliła się w postać Fleabag – bezceremonialnej kobiety, która leczy rany na swojej duszy, ale odtrąca wszystkich, którzy chcą jej pomóc, i chowa się za murem sztucznej brawury. Serial powstał przy współpracy BBC Three i Amazon Studios. W drugim sezonie zagrał Andrew Scott, który również był nominowany do Złotego Globu za tę produkcję.

Fleabag

Produkcja jest oparta na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Serial opowiada historię tytułowej, tajnej grupy agentów, która została powołana, aby kontrolować coraz bardziej lekkomyślne zachowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie The Boys muszą czasami posunąć się nawet do likwidacji niesfornych herosów. Serial jest czarną komedią akcji, która pokazuje w satyryczny sposób superbohaterski świat. Na Amazon Prime Video są dostępne 2. sezony.

The Boys

Główną bohaterką tego komediodramatu jest Miriam Maisel, która w latach 50. wiedzie idealne życie u boku zamożnego męża. Wszystko zmienia się, gdy mężczyzna postanawia ją zostawić. Wówczas Miriam odkrywa w sobie nieznany wcześniej talent do występowania w stand-upach. Postanawia go wykorzystać. Rachel Brosnahan, która wcielała się w główną bohaterkę, została aż dwa razy nagrodzona Złotym Globem za najlepszą rolę w serialu komediowym lub musicalu. Z kolei w 2018 roku Wspaniała pani Maisel zdobyła tę prestiżową statuetkę dla najlepszego serialu komediowego lub musicalu.

To komediowy serial fantasy stworzony przez Neila Gaimana, który napisał również scenariusz. Produkcja jest oparta na powieści o tym samym tytule, którą autor napisał wraz z Terrym Pratchettem. W głównych rolach występuje doskonały duet brytyjskich aktorów: Michael Sheen i David Tennant. Ten pierwszy wciela się w grymaśnego Anioła, a drugi w chuligańskiego Demona. Gdy nadchodzi Apokalipsa, zostają zmuszeni nawiązać sojusz, żeby powstrzymać zagładę, ponieważ nie chcą zrezgonować z życia wśród śmiertelników.

Dobry omen - plakat

Serial Transparent skupia się na mężczyźnie imieniem Mort (Tambor), który zbiera swoje dorosłe dzieci - Ali (Gaby Hoffman), Sarę i Joshuę - aby porozmawiać o przyszłości. Wszyscy są w szoku, że nie chodzi o finanse, ale o tajemnicze życie ojca będącego transgenderystą. Przez to wszystko się zmieni. Serial jest komediodramatem, który został nagrodzony Złotym Globem w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical. Tę statuetkę zdobył również Jeffrey Tambor za główną rolę w Transparent.

Akcja serialu Red Oaks toczy się w 1985 roku i rozgrywa w tytułowym prestiżowym country clubie. Doraźną pracę znajduje tam David Meyers, młody człowiek na życiowym rozdrożu. Chłopak zostaje instruktorem tenisa dla bogaczy i otrzymuje różne porady od różnorodnych, nieraz dziwacznych ludzi. Ta sportowa komedia składa się z 3 sezonów, które są dostępne na Amazon Prime Video.

Jest to romantyczna satyra science fition, której odcinki trwają po pół godziny – całość jest realizowana w formacie single-cam, a akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Tam osoby bliskie śmierci mają opcję, by przenieść się do wirtualnego świata (przy pomocy tytułowej funkcji „upload”). Główną bohaterką jest Nora, która pracuje w biurze obsługi klienta w zaświatach. Gdy przystojniak z Los Angeles ginie w wypadku samochodowym, jego dziewczyna przesyła go na stałe wprost do świata Nory. To bardzo dobrze oceniana produkcja, w której występują Robbie Amell, Andy Allo, Zainab Johnson, Kevin Bigley i Allegra Edwards. Jak dotąd powstał jeden 10-odcinkowy sezon, a kolejny trafi na platformę streamingową na przełomie 2021 i 2022 roku.

The Grand Tour to program motoryzacyjny Jeremy'ego Clarksona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda, czyli byłych prowadzących Top Gear. Gospodarze programu wyruszają na przygody w różnych częściach globu. Jeżdżą nowymi i fascynującymi pojazdami. Podobnie jak w ich słynnym programie BBC nie brakuje motoryzacyjnych ciekawostek, humoru i wielu zabawnych sytuacji.

Fabuła tego zwariowanego serialu komediowego skupia się na trzyosobowym zespole, który bada zjawiska paranormalne. Każdy odcinek koncentruje się na nowym potworze bądź duchu, z którym mierzy się nieustraszona drużyna. Początkowo ich przedsięwzięcie ma być bardzo małe, jednak z biegiem czasu obejmą swoją działalnością cały świat. W serialu występują: Nick Frost, Simon Pegg, Malcolm McDowell, Susan Wokoma, Samson Kayo i Emma D'Arcy.

Serial jest komediową animacją dla widzów dorosłych i skupia się na pracownikach obsługi jednego z najmniej istotnych statków kosmicznych floty. Jak dotąd powstały 2. sezony, które zostały dobrze przyjęte przez krytyków.

Modern Love to serialowa antologia z gatunku komedii romantycznej, która została zainspirowana działem w dzienniku New York Times pod tym samym tytułem. Produkcja bada wszelkie aspekty miłości, a historie pojawiające się w serialu są oparte na prawdziwych wydarzeniach. To dobrze oceniana produkcja, w której występują m.in. Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Andrew Scott czy Kit Harington.

Kleszcz

Mniej znany superbohaterski serial komediowy Amazon Prime, który na Rotten Tomatoes ma 95% świeżości. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: w świecie, w którym od dawna roi się od superbohaterów, księgowy z problemami psychicznymi i brakiem jakichkolwiek mocy podejrzewa, że miastem zawładnął dawno uznany za zmarłego arcyłotr. Chcąc rozwikłać tę zagadkę, zawiera sojusz z osobliwym niebieskim superbohaterem. Razem wyruszają ku przygodzie pełnej szalonych szwarccharakterów, mścicieli i ekscentrycznych nadludzi. Dwa sezony są dostępne na platformie streamingowej.

Seriale komediowe na licencji

Na Amazon Amazon Prime Video jest dostępnych 9 sezonów amerykańskiej wersji serialu The Office, opowiadającego o przygodach pracowników biura. W głównych rolach tej kultowej produkcji występują Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson, Leslie David Baker i Brian Baumgartner.

W ofercie Amazon Prime Video możemy również znaleźć 12 sezonów kultowej komedii Dwóch i pół, która opowiada o Charliem Harperze, prowadzącym niczym nieskrępowane życie zamożnego kawalera. Ta idylla kończy się, gdy do jego samotni przybywa brat Alan ze swoim 10-letnim synkiem Jakiem. Jakby tego było mało, życie zatruwają mu 3 kobiety: żona Alana, egoistyczna matka oraz atrakcyjna sąsiadka Rose, z którą Charlie miał kiedyś przelotny romans. Pomimo skomplikowanych relacji bracia znajdują nić porozumienia. Obaj kochają Jake'a i chcą stworzyć mu prawdziwy dom. W rolach głównych występują Charlie Sheen, Jon Cryer i Angus T. Jones.

To komediowy serial twórcy Biura, który przedstawia perypetie pracowników Departamentu Zieleni. W głównych rolach występują Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Chris Pratt, Jim O'Heir i Aubrey Plaza. W 2014 roku Amy Poehler otrzymała Złoty Glob w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu.

Rodzicielstwo to komediodramat opowiadający o losach czwórki rodzeństwa przeżywającego wzloty i upadki podczas wychowywania dzieci. Powstał na podstawie filmu pt. Spokojnie, tatuśku z 1989 roku.

Serial Superstore to zabawne spojrzenie na pracę w dużym supermarkecie. Pracują w nim zarówno doświadczeni sprzedawcy oraz menadżerowie, jak i przypadkowi nastolatkowie szukający zajęcia na wakacje. Na Amzon Prime Video możemy znaleźć 5 sezonów tej popularnej i zabawnej komedii.

Shawn Spencer, obdarzony umiejętnościami zauważania detalów i ich logicznego łączenia, aby uniknąć aresztu, podaje się za jasnowidza i zostaje konsultantem policji w Santa Barbara. Wraz ze swym przyjacielem Gusem otwiera agencję detektywistyczną Psych. Z powodu jego "domniemanych zdolności jasnowidzenia" zachodzą śmieszne sytuacje. Na Amazon Prime jest dostępnych 8 sezonów tej popularnej komedii.

Serial opowiada historię typowej sitcomowej żony, Allison McRoberts, partnerki egoistycznego Kevina. Gdy Allison dowiaduje się, że jej wizja idealnej przyszłości się nie spełni, postanawia odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Produkcja jest czarną komedią, w której występują Annie Murphy, Mary Hollis Inboden i Eric Petersen. Na Rotten Tomatoes serial otrzymał 81% świeżości od krytyków, a 70% od widzów.

Shaun to baranek, który nie podąża za stadem. On mu przewodzi. Zwierzak ma szalone pomysły, przez które wszyscy wpadają w tarapaty. Każdy dzień przynosi nową przygodę. Ten komediowy serial jest spin-offem filmu Wallace i Gromit, który widzowie docenili za świetny humor. Na Amazon Prime Video dostępny jest 2. i 3. sezon.