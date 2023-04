AppleTV+ - najlepsze SERIALE. Co warto obejrzeć? [aktualizacja: kwiecień 2023]

materiały prasowe

Seriali wychodzi teraz tyle, że naprawdę trudno się w tym połapać, a kupki wstydu tylko rosną. Jeśli nie chcecie tracić czasu na przestrzelone tytuły, to mamy dla Was specjalne zestawienie: SERIALE AppleTV+, które na pewno warto obejrzeć. Przedstawiamy Wam tytuły, którym warto poświęcić trochę więcej czasu.

Biblioteka AppleTV+ to przede wszystkim pozycje oryginalne, więc tym bardziej widzowie mogą czuć się niepewni jeśli chodzi o potencjalne wybory. AppleTV+ prezentuje jednak świeże spojrzenie i oferuje naprawdę wiele ciekawych seriali, więc wybór tych naprawdę udanych jest naprawdę prosty. Postanowiliśmy wyszczególnić te najlepsze z najlepszych.

Poznajcie nasz przewodnik po najbardziej wartościowych serialach dostępnych na popularnej platformie. Przedstawione zestawienie jest subiektywne i opiera się na guście autora, ale jesteśmy pewni, że i Wam te tytuły przypadną do gustu.

AppleTV+ - najlepsze seriale (aktualizacja: kwiecień 2023)

Jak korzystać z naszego zestawienia? W galerii znajdziecie szybki przegląd naszych "pewniaków", a jeśli któryś szczególnie przykuje Waszą uwagę albo wprost przeciwnie - nie przekonuje Was do końca, znajdźcie go poniżej i sprawdźcie, dlaczego my uważamy, że warto to obejrzeć.

Co więcej, zestawienie jest aktualizowane co miesiąc, więc nie przegapicie żadnych nowości!

For All Mandkind

AppleTV+ - dlaczego te seriale warto obejrzeć?

Flagowa serialowa produkcja platformy. Jest to projekt tworzony przez Ronalda D. Moore'a, który opowiada historię osadzoną w świecie, gdzie wyścig kosmiczny pomiędzy USA i ZSRR nigdy nie dobiegł końca.

Serial, który jest adaptacją popularnej powieści szpiegowskiej pod tym samym tytułem autorstwa Micka Herrona. Jest to ciekawie zrealizowana produkcja, a w głównej roli zobaczyć możemy Gary'ego Oldmana.

Jeden z głośniejszych seriali platformy na początku jej funkcjonowania. Serial pokazuje świat polityki i mediów od kulis. Bohaterki grane przez Reese Witherspoon oraz Jennifer Aniston będą prowadzącymi porannego programu w telewizji.

Jeden z ostatnich hitów platformy. Historia skupia się na wielopokoleniowej rodzinie imigrantów, która walczy z dyskryminacją rasową.

Jedna z pierwszych produkcji platformy, która doczekała się kilku sezonów. Akcja rozgrywa się na początku XIX wieku, jednak historia ma także współczesny wydźwięk i wrażliwość. Widzowie zostali zabrani w świat Emily i właśnie z jej perspektywy mogą przyglądać się zagadnieniom takim jak ograniczenia społeczeństwa, płci czy rodziny.

Fenomenalna produkcja, która otula swoim ciepłem i podejściem do wątków z pogranicza dramatu i komedii. Jest to serial mocno związany z piłką nożną, ale wiele dobra znajdą tutaj nawet osoby, które nie znoszą tej dyscypliny.

Bohaterem Shrinking jest będący w żałobie terapeuta, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje szkolenie i etykę, odkrywa, że ​​dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym w swoim własnym. W rolach głównych są Harrison Ford i Jason Segel.

Wyjątkowa produkcja, określana przez wielu jednym z wybitniejszych seriali ostatnich kilku lat. Akcja rozgrywa się w Lumen Industries. To przedsiębiorstwo, które za sprawą tzw. procedury odcięcia wdraża w życie nowy sposób godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Akcja dzieje się setki lat po traumatycznych wydarzeniach, kiedy to wirus wymordował znaczną część populacji. Bohater grany przez Momoę próbuje walczyć o przetrwanie swoje oraz swoich bliskich.

Dobrze oceniany serial, za który odpowiada M. Night Shyamalan. Całość opowiada o pewnej parze, która stara się poradzić sobie z żałobą po nieopisanej tragedii, która ją dotknęła. Niestety to wydarzenie doprowadza do rozłamu w małżeństwie i otwiera drzwi dla tajemniczej, złowrogiej siły, która dostaje się do ich domu.

Jest to bardzo ciekawy projekt, który opowiada o grupie podróżujących sprzedawców, którzy handlują księżycowymi nieruchomościami. Członek zespołu, Jack, ma wielkie ambicje i wiarę w lepsze jutro, dzięki czemu inspiruje zarówno swoich współpracowników, jak i klientów.

Główną bohaterką produkcji jest agentka Mosadu, Tamara Rabinyan, która angażuje się w niebezpieczną misję mającą na celu infiltrację Iranu. Kobieta jest hakerką i staje przed zadaniem włamania się do irańskiego reaktora nuklearnego. Serial ma dobre tempo i solidną realizację, więc na pewno jest warty uwagi.

Prawdziwa historia, w którą naprawdę trudno uwierzyć. Serial oparty jest na epickiej powieści Gregory'ego Davida Robertsa. Shantaram śledzi losy Lina Forda, który ucieka z australijskiego więzienia o zaostrzonym rygorze, a następnie szuka schronienia w Bombaju.

łównym bohaterem jest historyk i matematyk, który przewiduje rychły koniec potężnego Imperium Galaktycznego, trzymającego w garści cały świat.

Serial przykuwa do ekranu w pierwszych odcinkach, natomiast może dłuży się pod koniec, ale zawsze jest dobra okazja do tego, żeby zobaczyć produkcję z udziałem Toma Hiddlestona.

Produkcja tworzy zbiorowy portret amerykańskich imigrantów i jednocześnie portret samej Ameryki. Ciekawy, komediowy projekt o istotnym znaczeniu.