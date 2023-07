Apple TV+ za darmo na konsolach PlayStation

fot. Apple TV+

Korporacje Apple i Sony znów połączyły siły, aby zaoferować kolejny darmowy okres próbny serwisu streamingowego Apple TV+ dla użytkowników PS5 i PS4. Jeśli jesteś właścicielem PS5, otrzymasz półroczny dostęp, co obejmuje obecnych użytkowników, a także osoby korzystające z poprzednich darmowych okresów próbnych. Na PS4 darmowy okres próbny trwa tylko trzy miesiące i dotyczy tylko nowych subskrybentów.

Aby skorzystać z oferty, postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Znajdź aplikację Apple TV poprzez pasek wyszukiwania swojej konsoli PS5 lub odnajdź ją w zakładce w sekcji Media.

Pobierz i otwórz aplikację Apple TV, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Apple ID lub utwórz identyfikator Apple ID, jeśli jeszcze go nie masz.

Ciesz się przedłużonym okresem próbnym Apple TV+.

Jeśli ubiegasz się o trzymiesięczny darmowy okres próbny na PS4, musisz pobrać aplikację Apple TV i utworzyć identyfikator Apple ID, więc dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników. Jedna konsola, jedna promocja. Okres próbny można rozpocząć do 31 lipca 2023 roku. Kluczowym szczegółem jest to, że musisz skorzystać z oferty za pośrednictwem konsoli PS5 lub PS4; nie możesz tego zrobić przez internet lub smartfona. Jednak już po rejestracji możesz oglądać produkcje z oferty Apple TV+ na wybranym urządzeniu z zainstalowaną aplikacją.

fot. Apple TV+

Oferta promocyjna daje pełny dostęp do wszystkiego, co jest dostępne na Apple TV+, w tym do serialu Silos – którego pierwszy sezon miał niedawno swój finał – oraz W powietrzu z Idrisem Elbą w roli głównej, który właśnie wystartował. A także oczywiście Ted Lasso, Rozdzielenie, czy For All Mankind. Udało Ci się skorzystać z okresu próbnego? Daj nam znać w komentarzach.