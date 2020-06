Bliskość z Huawei Y6p – mobilne oblicze przystępnego smartfona

Źródło: naEKRANIE/CDA Premium

Android w pierwszych latach swojego istnienia był mocno niedopracowany. Musiało minąć sporo czasu, zanim na dobre zawojował rynek. Dziś zbudowanie systemu mobilnego od zera byłoby zadaniem karkołomnym, na szczęście firmy zainteresowane uniezależnieniem się od Google nie muszą projektować ich od podstaw. Android w swojej podstawowej wersji jest bowiem oprogramowaniem otwartym i każdy producent może wykorzystać go w swoich sprzętach bez oglądania się na amerykańską korporację.

Z tej ścieżki postanowili skorzystać programiści Huawei, kiedy administracja Donalda Trumpa wypowiedziała Chinom wojnę handlową, w wyniku której uniemożliwiono Google nawiązywanie współpracy partnerskiej z niektórymi azjatyckimi korporacjami. Inżynierowie Huawei podjęli decyzję o zbudowaniu autorskiej wersji Androida funkcjonującej w ramach ekosystemu Huawei Mobile Services. Tego, który zasila m.in. przystępne cenowo smartfony z linii Y.

Wdrożenie w życie nowej platformy programistycznej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale wiele wskazuje na to, że zespół Huawei udźwignął ten ciężar. Mimo iż nie wszystkie androidowe aplikacje dostępne są dziś w AppGallery, autorski sklep Huawei z każdym tygodniem rośnie w siłę i pozyskuje kolejnych kluczowych partnerów biznesowych.

W tym materiale przyjrzymy się, co dziś oferuje autorska odsłona Androida od Huawei i w jaki sposób pozyskać aplikacje, które jeszcze nie doczekały się oficjalnej wersji dla urządzeń z HMS.

AppGallery – centrum domowej rozrywki

Już dziś w portfolio AppGallery znajdziemy kilka programów przeznaczonych dla miłośników filmów, seriali czy transmisji sportowych. W formie natywnej aplikacji zainstalujemy m.in. Iplę, TVP VoD, Cyfrowy Polsat GO, vod.pl czy Eleven Sports. Możemy także sięgnąć po CDA Premium, jeśli interesują nas nowości oraz klasyki kinowe. To za pośrednictwem tego serwisu oglądałem tytułową Bliskość oraz Guns Akimbo. W zasobach AppGallery znajdziemy również Tidala oraz szereg polskich stacji radiowych.

Sklepem Huawei zainteresowały się też polskie banki, które dołączają do AppGallery na sprzętach z usługami Google. A wkrótce na urządzeniach z HMS-em zadebiutują aplikacje Idea Bank, Milenium oraz PKO Bank Polski. Z kolei mPay i pracuj.pl zainstalujemy na wszystkich smartfonach Huawei, zarówno tych pracujących w oparciu o HMS, jak i GMS.

Warto wspomnieć, że do sklepu wdrożono kilka przyszłościowych rozwiązań ułatwiających przeskok na nowe środowisko programistyczne. Firma przygotowała listę życzeń. Możemy zapisać tam aplikacje, które na razie nie trafiły do AppGallery - jeśli trafią do sklepu, otrzymamy powiadomienie od Huawei, abyśmy mogli błyskawicznie pobrać je na swój telefon.

Bliskość na Huawei Y6P

Równie ciekawie prezentuje się opcja Uzyskaj wyświetlana przy części wyszukiwanych aplikacji. Dzięki niej z poziomu AppGallery zalogujemy się do webowych wersji takich usług jak Amazon Prime Video. Z technicznego punktu widzenia odpalimy je za pośrednictwem przeglądarki, ale na pulpicie telefonu pojawi się skrót, który od razu przeniesie nas i zaloguje do danej usługi. Zupełnie tak, jakbyśmy korzystali z klasycznej aplikacji.

Niezależne sklepy mile widziane

A co zrobić, jeśli w AppGallery nie znajdziemy ani pełnoprawnej aplikacji, ani jej webowej odsłony? Huawei przygotował na tę okoliczność kilka sprytnych narzędzi. Jednym z najistotniejszych jest Phone Clone, czyli program do kopiowania zasobów z innych sprzętów z Androidem. Wystarczy zainstalować go na starym urządzeniu oraz np. na Huawei Y6p, aby błyskawicznie przetransferować dane. Narzędzie skopiuje nie tylko kontakty, zdjęcia i wiadomości, przystosowano je również do transferu części aplikacji. Również tych, które nie są dostępne w AppGallery. W ten sposób możemy przenieść m.in. HBO Go czy Facebooka.

Na tym jednak nie kończą się nasze możliwości, gdyż na urządzeniach z HMS na pokładzie znajdziemy zintegrowaną wyszukiwarkę aplikacji. Po wprowadzeniu nazwy oprogramowania system wskaże nam, skąd możemy je pobrać – przekieruje nas do sklepu AppGallery, wersji przeglądarkowych, stron deweloperów bądź niezależnych sklepów mobilnych od firm trzecich.

Do instalowania aplikacji z nieoficjalnych źródeł warto podejść z odpowiednią rezerwą, ale jeśli ktoś nie chce czekać, aż twórcy programów dogadają się z Huawei, mogą ściągnąć brakujące apki za pośrednictwem alternatywnych sklepów.

AppGallery prezentami stoi

Huawei ma jeszcze jedną przewagę nad Google – firma wzbogaciła swój sklep o upominki. W Centrum Prezentów znajdziemy bonusy od Huawei pod postacią darmowych subskrypcji czy środków na zakupy w aplikacjach. Wszyscy posiadacze urządzeń z HMS mogą za darmo korzystać z bezpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z map Polski w AutoMapie, a pobierając Allegro za pośrednictwem AppGallery, otrzymają 20 zł zniżki na pierwsze zakupy za minimum 50 zł.

Firma przygotowała także coś dla miłośników elektronicznych książek – trzymiesięczną subskrypcję na audiobooki oraz e-booki w ramach usługi Empik Go. Promocja powinna przypaść do gustu przede wszystkim tym, którzy zdecydują się na zakup tabletu MatePad T8 – czytanie elektronicznych książek na tym 8-calowym tablecie będzie czystą przyjemnością.

Młody system, szerokie perspektywy

Huawei nie startuje z HMS-em od zera. Pomysł rozwoju autorskiego ekosystemu mobilnego w oparciu o zmodyfikowaną wersję Androida wydaje się bardzo perspektywicznym rozwiązaniem. I choć biblioteka AppGallery nie jest na razie zbyt obszerna, firma otworzyła przed klientami szereg dróg, które ułatwią korzystanie z takich urządzeń jak Huawei Y6p czy Huawei MatePad T8. Możemy klonować aplikacje za pomocą Phone Clone, instalować je z niezależnych sklepów, tworzyć skróty do ich webowych odsłon oraz rozbudowywać listę życzeń, dzięki której na bieżąco będziemy informowani o nowościach w AppGallery.

Od czasu do czasu Huawei obdaruje nas także upominkiem z Centrum Prezentów. To niezłe podwaliny do stworzenia systemu, który będzie w stanie na równi konkurować z Androidem w wersji Google.