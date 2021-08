Bo we mnie jest seks - jaki będzie film o Kalinie Jędrusik? Obejrzyj nasz wywiad wideo

fot. naEKRANIE.pl

Jesteśmy na festiwalu Nowe Horyzonty 2021, by oglądać dla Was filmy i je recenzować oraz, aby wypytać twórców o pracę nad nimi. Udało nam się spotkać z twórczyniami filmu Bo we mnie jest seks. Maria Debska, odtwórczyni głównej roli oraz reżyserska Katarzyna Klimkiewicz opowiedziały Dawidowi Muszyńskiemu o oczekiwanej produkcji, odpowiadając na wiele nurtujących pytań. Obejrzyjcie koniecznie, by dowiedzieć się na co czekamy. Premiera filmu w kinach w listopadzie 2021 roku.

Bo we mnie jest seks - wywiad

Przypomnijmy, że Kalina Jędrusik często była nazywana polską Marilyn Monroe. Towarzyszyły jej skandale obyczajowe, miała elektryzujący seksapil, a po niej zostały m.in. kultowe anegdoty.

W obsadzie są między innymi Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Bartłomiej Kotschedoff i Borys Szyc. Za kamerą stoi Katarzyna Klimkiewicz.