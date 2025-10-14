Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szybko, efektownie i... znajomo. Wrażenia z bety Call of Duty: Black Ops 7

W Call of Duty: Black Ops 7​ pojawiło się kilka nowych opcji, a mapy zachęcają do akrobacji rodem z Titanfalla, ale trzon rozgrywki pozostał bez większych zmian - nadal czuć, że to kolejne Call of Duty.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  beta 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7 beta testy
Call of Duty: Black Ops 7 fot. Activision
Reklama

Na początku października odbyły się beta testy Call of Duty: Black Ops 7 – najpierw w wersji zamkniętej, a następnie otwartej dla wszystkich zainteresowanych graczy. Była to doskonała okazja, by sprawdzić nową odsłonę serii przed premierą i przekonać się, czy warto będzie po nią sięgnąć, zamiast kupować przysłowiowego kota w worku.

Tym razem twórcy zadbali o sporą porcję zawartości do przetestowania, a sama beta była stopniowo aktualizowana i rozbudowywana o kolejne elementy. Dzięki temu można już na tym etapie wyciągnąć pierwsze wnioski na temat rozgrywki, choć warto pamiętać, że do premiery z pewnością doczekamy się jeszcze licznych poprawek i zmian w balansie. Można było odnieść wrażenie, że są one potrzebne – niektóre typy broni cieszyły się zdecydowanie większą popularnością od innych i zdawały się zwyczajnie zbyt potężne.

Już od pierwszych minut można było odczuć pewne różnice w sposobie poruszania się. Wprowadzony w Black Ops 6 system Omnimovement został wyraźnie rozwinięty. Teraz gracze mogą nie tylko wykonywać efektowne ślizgi i skoki, ale także biegać po ścianach i odbijać się od nich. Nie tylko wygląda to widowiskowo, lecz również otwiera nowe możliwości taktyczne – pozwala szybciej przemieszczać się po mapach, zaskakiwać przeciwników z góry czy dostawać się do wyżej położonych miejsc bez konieczności odkładania broni nawet na moment.

Dostępne w becie mapy z jednej strony przypominały klasyczne lokacje z serii – nastawione na szybkie, intensywne starcia i nieustanną akcję. Z drugiej jednak wprowadzono do nich zmiany projektowe, które lepiej wykorzystują potencjał rozbudowanego systemu ruchu. Doskonałym przykładem jest Exposure – mapa pełna kontenerów i konstrukcji, które można wykorzystywać nie tylko jako osłony, ale też jako powierzchnie do odbić i platformy do wyskoków. Dzięki temu rozgrywka stała się bardziej wertykalna i nieco mniej przewidywalna.

Pod względem mechaniki strzelania i tempa akcji Call of Duty: Black Ops 7 pozostaje wierne tradycji serii. Fundament rozgrywki wydaje się solidny, a sterowanie i model strzelania są jednocześnie satysfakcjonujące i bardzo przystępne – na tyle, że nawet kompletni nowicjusze mogą dość szybko wdrożyć się w zabawę online. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że mimo nowych rozwiązań wciąż mamy do czynienia po prostu z kolejnym Call of Duty – grą zbliżoną w swojej strukturze do poprzednich odsłon. Część odbiorców może potraktować to jako zaletę i otrzymać więcej tego, co sprawiało im radość, inni zaś odbiorą to jako stagnację i brak chęci podejmowania ryzyka ze strony twórców oraz wydawcy.

Warto też zauważyć, że tegorocznej premierze Activision może nieco pokrzyżować plany konkurencja. Na rynku mocno rozpycha się Battlefield 6. Choć idzie on w zupełnie innym kierunku i dziś obie marki więcej dzieli, niż łączy, to porównań będzie trudno uniknąć. Electronic Arts dostarczyło na rynek udany tytuł, który przyciągnął przed ekrany setki tysięcy graczy – wśród nich bez wątpienia znaleźli się także dotychczasowi fani COD. Tegoroczna jesień zapowiada się naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o rynek sieciowych strzelanek – zarówno tych bardziej „realistycznych”, jak i tych, które już lata temu odpuściły sobie aspirowanie do tego miana na rzecz elementów science fiction i efektownej, pełnej akcji rozgrywki.

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  beta 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7 beta testy
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Pasja
-

Monumentalna Pasja 2 z ogromnym budżetem! Gibson pokaże bitwy aniołów z demonami

2 Catan
-

Catan jako serial! Netflix stworzy uniwersum oparte na kultowej grze planszowej

3 Troll 2
-

Troll 2 - zwiastun kontynuacji hitu Netflixa. Potwory walczą w mieście!

4 Terapia bez trzymanki - sezon 3
-

Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

5 HBO Max
-

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

6 Marvel Zombies w Marvel Rivals
-

Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV