fot. materiały prasowe

CDA Premium to platforma streamingowa, w której można legalnie oglądać filmy po wykupieniu subskrypcji. Koszt to 19,90 złotych za miesiąc. Zdecydowaliśmy się sprawdzić, co ciekawego mają w ofercie dla kinomaniaków. Najpierw przyjrzymy się kinu rosyjskiemu.

Być może pierwsza myśl o kinie rosyjskim wywołuje u Was obojętność, ale możecie przez to sporo stracić. W Rosji od wielu lat powstają bowiem ciekawe filmy wojenne czy wielkie superprodukcje historyczne, a nawet zdarzają się widowiskowe science fiction. Budżety może nie są na poziomie hollywoodzkim, ale twórcy wydają średnio do 50 mln dolarów i pokazują, jak dobrze wykorzystywać dostępne środki. Dzięki temu pomimo różnicy w kwotach wydanych na film, jakościowo efekty specjalne wcale nie ustępują hollywoodzkim na krok.

Nie brak głosów o tym, że niektóre filmy wojenne z Rosji to kino propagandowe. Prawda jest taka, że każdy przedstawiciel tego gatunku - niezależnie, czy jest produkowany w Rosji, Chinach czy USA - taki trochę jest, bo przedstawia heroiczne czyny żołnierzy danego kraju, by wywoływać u widza emocje i pozytywne wrażenia.

CDA Premium - najlepsze filmy rosyjskie

Lodołamacz

Historia załogi lodołamacza Michaiła Gromowa osadzona jest w 1985 roku i oparta na prawdziwych wydarzeniach. Opowieść o tym, jak załoga statku zostaje uwięziona wśród lodów niedaleko Antarktydy, pokazano w hollywoodzkim stylu. Z jednej strony nie brak tu widowiskowych scen z tytułowym statkiem, z drugiej mamy do czynienia z przejmującym studium ludzkiej psychiki.

Lewiatan

Wybitne kino, obok którego nie da się przejść obojętnie. Film w 2014 roku był nominowany do Oscara i walczył o najważniejszą nagrodę w kategorii najlepszy film międzynarodowy, zdobył Złotego Globa oraz wiele innych nagród. Piękna i wzruszająca historia.

Kałasznikow

Jedna z najnowszych produkcji, bo to film z 2020 roku. Zastanawialiście się kiedyś, jak powstał legendarny karabin kałasznikow? O tym własnie jest ta historia. Interesująco skonstruowany film inspirowany faktami.

T-34

A to przykład na to, że Rosjanie lubują się w widowiskowym kinie wojennym. Tutaj mamy historię załogi tytułowego czołgu walczącego z nazistami. Sam zwiastun udowodni Wam, że wygląda to bardzo efekciarsko.

Niezniszczalny

I kolejny przykład rosyjskiej produkcji o czołgach w czasie II wojny światowej. Historia oparta na faktach to przede wszystkim efektowne widowisko z walczącymi czołgami, więc amatorzy takich wrażeń na pewno znajdą coś dla siebie.