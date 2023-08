Demeter: Przebudzenie zła: Cunningham, Dastmalchian i Hawkins o filmie [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Do kin zawitał właśnie nowy horror w reżyserii norwega André Øvredala Demeter: Przebudzenie zła. Z tej okazji rozmawiamy z częścią obsady tej produkcji. Aktor Corey Hawkins opowiada nam o klaustrofobii jaką czuł na planie, walce z legendarnym wampirem, swoich pierwszych odczuciach po przeczytaniu scenariusza i tym czy jest szansa by powrócił do serialu 24 godziny. Natomiast David Dastmalchian zdradza jak to było grać Wojciecha i kto uczył go do tej roli języka polskiego. Na koniec zapytaliśmy Liama Cunninghama jakie są szanse by powrócił do roli Sir Davosa w planowanym spin offie Gry o Tron poświęconej Jonowi Snow.

Zapraszamy was do obejrzenia naszych wywiadów:

Demeter: Przebudzenie zła - Cunnungham i Dastmalchian

Demeter: Przebudzenie zła - Corey Hawkins

Demeter: Przebudzenie zła - opis fabuły

To miał być kolejny zwyczajny rejs. Morze było spokojne, prognozy nie zapowiadały sztormu. Gdy szkuner „Demeter” odbił od nabrzeża, nikt z załogi nie wiedział, że w jednej z dwudziestu czterech nieozna­kowanych skrzyń znajdujących się na pokładzie, kryje się zło. Zapadł zmrok, a statek był na pełnym morzu, gdy odkryto pierwszą ofiarę. Wołanie o pomoc nie miało już sensu, a walka o przetrwanie okazała się boleśnie nierówna. Każda kolejna noc przynosiła śmierć, a istota będąca jej sprawcą pozostawała nieuchwytna. Im bliżej było do lon­dyńskiego portu, tym bardziej oczywisty stawał się fakt, że najgorsze dopiero nadchodzi.