Detektywi i ich ciekawe hobby i zainteresowania

fot. materiały prasowe

Nie tylko podejrzani skrywają sekrety. Swoich prawdziwych twarzy nie ujawniają również ich najwięksi przeciwnicy. Oto zainteresowania detektywów z seriali, które bez wątpienia mają wpływ na ich wyjątkowe osiągnięcia.

Hobby i zainteresowania detektywów

Adam Dalgliesh ( Dalgliesh

Protagonista znany z powieści P.D. James podziela pasję swojego twórcy. Detektyw Dalgliesh (Bertie Carvel) spędza wolny czas w klimatycznej kawalerce w londyńskiej dzielnicy Queenhithe – to właśnie tam powstają jego wiersze. Poezja daje samotnemu wdowcowi tyle samo radości, co rozwiązywanie nietypowych zagadek kryminalnych. Możecie się o tym o tym przekonać w poniedziałki o 21:30 na kanale Epic Drama.

fot. New Pictures & A3MI

Herkules Poirot ( Poirot

Kultowy bohater z książek Agathy Christie wyróżnia się na tle pozostałych postaci – i to nie tylko dzięki zadbanym wąsom. Poirot (David Suchet) jest perfekcjonistą! Detektywa często przytłacza jednak chaos codziennych obowiązków. Ucieczką od problemów stają się dalekie wyprawy. Pasjonat przygód w wolnych chwilach poświęca się swojemu niezwykle przyjemnemu hobby – podróżowaniu.

fot. materiały prasowe

Dana Scully ( Z Archiwum X

Uwielbiana bohaterka serialu Chrisa Cartera ma wiele zainteresowań. Dana Scully (Gillian Anderson) już jako nastolatka nieświadomie przygotowywała się do swojego przyszłego zawodu. Pasjonatka medycyny postanowiła rozpocząć studia na wymarzonym kierunku. Niezależna Dana stała się specjalistką od medycyny sądowej. Może się również pochwalić dyplomem z fizyki.

Już w trakcie studiów otrzymała propozycję pracy w FBI. Zdobyta wiedza medyczna okazała się przydatna szczególnie podczas badania zwłok.

fot. Materiały Prasowe

Gil Grissom ( CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas

Gil Grissom (William Petersen), który rozwiązuje kryminalne zagadki w Las Vegas, miał wyjątkowo ciekawe hobby. W jednym z odcinków detektyw podzielił się swoim sekretem. Wyjawił pracownikowi parku rozrywki, że to właśnie do niego należy tytuł rekordzisty przejażdżek na jednym z rollercoasterów. Po raz kolejny udowodnił, że kocha adrenalinę! Dlatego tak doskonale odnajduje się w pracy w Las Vegas Crime Lab. Poza tym Grissom lubi czytać książki i rozwiązywać krzyżówki.

CBS

Horatio Caine ( CSI: Kryminalne zagadki Miami

Horatio Caine (David Caruso) to świetny psycholog dziecięcy, który z wykształcenia jest... chemikiem! Specjalizował się w ładunkach wybuchowych. Spełniał się zawodowo również jako snajper. To dlatego w spokojniejszej pracy ma czasami problemy z opanowaniem emocji.

fot. materiały prasowe

Adrian Monk ( Detektyw Monk

Bohater serialu Andy'ego Breckmana nie jest typowym detektywem. Adrian Monk cierpi na nerwicę natręctw, spowodowaną traumą po śmierci żony. Obsesyjne dążenie do perfekcji sprawia, że często nie panuje nad emocjami. W jednym z odcinków Monk znalazł jednak nowe hobby, które znacznie odmieniło jego stan psychiczny. Malarstwo pomogło mu opanować życiowy chaos. Przy okazji okazało się, że detektyw jest utalentowany artystycznie.

fot. materiały prasowe

William Murdoch ( Detektyw Murdoch

William Murdoch z powieści Maureen Jennings od najmłodszych lat był niezwykle ambitnym indywidualistą. W dzieciństwie bardzo dużo czytał. Jego ulubionym przedmiotem od zawsze była fizyka, ale interesował się także teologią. Analityczny umysł pomaga mu rozwiązywać skomplikowane zagadki.

fot. Shaftesbury

Mateusz Żmigrodzki ( Ojciec Mateusz

Mateusz Żmigrodzki (Artur Żmijewski), czyli najsłynniejszy detektyw z Sandomierza, cieszy się również tytułem najpopularniejszego księdza w mieście. Ma doskonałe podejście do ludzi, dzięki czemu lubią go nawet niebezpieczni przestępcy. Warto wspomnieć, że motyw księdza o dwóch obliczach pojawił się na ekranach już dużo wcześniej. Pierwowzorem Mateusza jest włoski ksiądz Don Matteo (Terence Hill). Polski odpowiednik wyróżnia się jednak zamiłowaniem do gry w szachy. Hobby księdza podziela jego przyjaciel Mietek (Michał Pela). Aspirant często daje się namówić na partyjkę.

fot. TVP VOD

Patrick Jane ( Mentalista

Przystojny mężczyzna nieprzypadkowo wzbudził zainteresowanie kalifornijskiej policji. Pracownicy biura śledczego uznali go za idealnego kandydata na konsultanta i prywatnego detektywa. Patrick Jane ma niezwykły talent do dedukcji i obserwacji. Od zawsze był świadomy swoich zdolności – pracował nawet jako... medium. Wykorzystywał naiwność klientów – wmawiał im, że widzi zmarłych. Dawne hobby okazało się przydatne w nowej pracy. Detektyw słynie przede wszystkim ze swoich oryginalnych metod hipnozy i emocjonalnej manipulacji.

fot. materiały promocyjne

Richard Castle ( Castle

Główny bohater serialu Castle jest cenionym autorem powieści kryminalnych. Richard (Nathan Fillion) słynie z opisywania fikcyjnych morderstw w niezwykle realistycznym stylu. Wytwory jego wyobraźni często stają się inspiracją dla przestępców. Kiedy w nowojorskiej dzielnicy dochodzi do serii morderstw, Castle wzbudza zainteresowanie lokalnego komisariatu. I tak rozpoczyna się jego współpraca z policją.

CASTLE – ABC’s „Castle” stars Nathan Fillion as Richard Castle and Stana Katic as NYPD Detective Kate Beckett. (ABC/BOB D’AMICO)

Sherlock Holmes ( Sherlock

Najsłynniejszy brytyjski detektyw Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) skrywa wiele tajemnic. Kiedy nikt nie patrzy, centrum dowodzenia na 221B Baker Street zamienia się w prawdziwą salę koncertową. Sherlock uwielbia grać na skrzypcach! Instrument ten zawsze był dla niego doskonałą ucieczką od przytłaczającej, zagadkowej rzeczywistości. Ponadto detektyw świetnie odnajduje się w sporcie. Bohatera powieści Arthura Conana Doyla interesuje między innymi boks i szermierka.

fot. materiały prasowe

Doktor Watson ( Sherlock

Współlokator Sherlocka nie jest pełnoprawnym detektywem. Watson to przede wszystkim doświadczony lekarz oraz utalentowany pisarz. Wykazuje się niezwykłą dbałością o szczegóły. Często zauważa to, czego nie widzi nawet Sherlock. Ponadto Watson świetnie sprawdza się jako specjalista od pomocy medycznej. Ta szczególnie przydaje się podczas ryzykownych śledztw u boku detektywa.

fot. materiały prasowe

Piotr Zarzycki ( Rojst

Główny bohater polskiej produkcji Jana Holoubka świetnie odnajduje się jako pomocnik policji. Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) ma jednak inne hobby. Mężczyzna nie kryje swojej pasji do pisania. Potrafi także zbierać informacje, co przydaje mu się zarówno w karierze dziennikarza, jak i w prowadzeniu śledztw. Współpracuje z doświadczonym kolegą z branży – Witoldem Wanyczem (Andrzej Seweryn). Szybko okazuje się, że para dziennikarzy tworzy świetny detektywistyczny duet – niczym Sherlock i Doktor Watson!

fot. Showmax

Nancy Drew ( Nancy Drew

Nancy Drew stroni od zajęć typowych dla nastolatek. Dziewczyna nie kryje swojej pasji do malarstwa i gotowania. Lubi grać w tenisa i golfa. Szybkie przyswajanie wiedzy pomaga jej odnaleźć się w nowej roli – doskonale sprawdza się jako początkująca detektyw. Nawet śledztwo dotyczące tajemniczego morderstwa nie jest jej straszne. Bohaterkę poznajemy w serialu nakręconym na podstawie serii powieści Edwarda Stratemeyera.