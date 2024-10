Diuna: Proroctwo. To dopiero początek większej opowieści [NYCC 2024]

foto. Lanna Apisukh

Reklama

Diuna: Proroctwo to serial, który dzięki gigantycznemu sukcesowi filmów Denisa Villeneuve’a zyskał już na start rzeszę fanów zainteresowanych tą produkcją. Było to widać na panelu zorganizowanym w Javis Center podczas New York Comic Con. Sala była wypełniona po brzegi, a przybyłą obsadę i twórców witały wiwaty i oklaski. Historia opowiadająca o tym, jak zakon Bene Gesserit zaczął budować swoje imperium i zyskiwać na znaczeniu w czasie, gdy wszechświatem rządził ród Harkonnenów, zapowiada się niezwykle ciekawie. Przynajmniej można tak zakładać po obejrzeniu rozszerzonego zwiastuna. Showrunnerka Alison Schapker już na samym początku starała się jednak hamować rosnący entuzjazm ludzi na sali, którzy zaczynali niebezpiecznie pompować balonik oczekiwań w stosunku do tego serialu. Zaznaczyła dobitnie, że Diuna: Proroctwo będzie się bardzo mocno różnić od tego, co przedstawił nam Denis w swoich filmach. Ton serialu będzie zupełnie inny oraz świat, jaki zobaczymy będzie się znacznie różnił od tego kinowego.

Największa różnica polega na czasie, w którym nasza historia się rozgrywa. Nasz świat znajduje się w cieniu wojny ludzkości z rozwiniętymi intelektualnie maszynami. Wszechświat dopiero odbudowuje się po tym, co się wydarzyło. Zaczyna znajdować ponownie swoją tożsamość i równowagę. Cała sztuczna inteligencja, jaka istniała, została zniszczona lub wygnana na koniec galaktyki. Krótko mówiąc, jakakolwiek nowoczesna technologia jest zakazana. Ludzkość musiała więc zapełnić tę ogromną lukę, która pojawiła się, gdy cała technologia wyparowała.

powiedziała ze sceny Schapker.

Ten żeński zakon zajmuje ważne miejsce w społeczeństwie. Ludzie wierzą, że to co jego członkowie im mówią, jest prawdziwe i pozbawione jakichkolwiek kłamstw. Dlatego też znajdują się blisko władców, uczą dziewczęta i wkupują się w łaski rodzin szlacheckich. Jednak ich intencje nie są tak czyste, jakby mogło się wydawać. Bene Gesserit pociągają za sznurki, sterując wszystkim, co się dzieje, kryjąc się w cieniu.

W filmach są w pełni władzy i robią swoje, ale są spowite pewnego rodzaju tajemnicą. Jedną z najlepszych rzeczy w tym serialu jest to, że z pewnością nie chcemy odbierać im tajemniczości, ale zaglądamy za kulisy ich działania i w pewien sposób zrywamy ich maski.

foto. Lanna Apisukh

dodała Schapker.

Fani zgromadzeni na sali usłyszeli, że w serialu zobaczymy ród Atrydów, jak i początek budowy imperium Harkonennenów. Oczywiście nie są oni jeszcze tak wpływowi jak 10 000 lat później. Ale stawiają pierwsze kroki w tym kierunku. Główną postacią, przynajmniej w pierwszym sezonie serialu, jest Valya Harkonnen, grana przez Emily Watson.

Moja bohaterka pochodzi z ohydnej rodziny. Miała okropne dzieciństwo. Życie ją doświadczyło tak mocno, że nie ma dla niej czegoś takiego jak dobro i zło. Wszystko jest wynikiem kompromisu. A cel, jaki jej przyświeca, to poprowadzenie ludzkości na odpowiednią ścieżkę. Czy jest to podyktowane jedyne troską, okaże się później.

opowiedziała o swojej postaci Watson.

W jej młodszą siostrę Tulę wciela się utalentowana Olivia Williams. Aktorka oznajmiła, że by przygotować się do swojej roli, poszła razem z Emily Watson do muzeum, by obejrzeć portrety królowej Elżbiety I i Marii I, królowej Szkotów. Miało to im obu pomóc zrozumieć, jak pogmatwane rodziny mogą być dla siebie okrutne.

W serialu pojawią się także postaci, których nie ma w książce Franka Herberta i zostały stworzone na potrzeby tej produkcji. Jedną z nich jest grany przez Travisa Fimmela Desmond Hart. Sam aktor określa go jako charyzmatycznego żołnierza, który swoją szczerością i zasługami na polu walki zaskarbił sobie uwagę imperatora Javicco Corrino (w którego wciela się Mark Strong).

W odróżnieniu od moich kolegów miałem bardzo dużo wolności, ponieważ mogłem stworzyć postać Desmonda totalnie pod siebie. Nie oglądając się na nikogo. Było to bardzo wyzwalające.

przyznał Travis.

Diuna: Proroctwo

Zaprezentowano też część rodziny imperatorskiej, czyli młodych przedstawicieli rodu Corrino w składzie Constantine (Josh Heuston) i Ynez (Sarah-Sofie Boussnina). Piękna para królewska, która dość szybko zaczyna się orientować, że bycie na świeczniku nie ogranicza się tylko do życia w luksusie. Jest wiele osób, które tylko czekają na to, by uderzyć. By pozbawić ich nie tylko majątku, ale także życia.

Ludzie chcą ich wykorzystać. Prawda jest taka, że oni mogą liczyć tylko na siebie. Dla Ynez jedyną osobą, na którą może liczyć jest Constantine. Cała reszta świata jest bardzo interesowna i mają nasze uczucia za nic. W postaci księżniczki Ynez podobało mi się także to, że jest to także osoba dobrze wyszkolona w walce. Nie ogranicza się jedynie do pojawiania się na ekranie w pięknych sukniach.

opisała Sarah-Sofie Boussnina.

Diuna: Proroctwo ma być wprowadzeniem do świata, prezentując jego fundamenty i rody, które nim rządziły. Z tego, co zapowiedziała showrunnerka, dostaniemy dużo postaci i mnóstwo politycznych intryg. Z materiałów zaprezentowanych na panelu serial zapowiada się niezwykle ciekawie. Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 17 listopada, choć w Polsce będzie on tradycyjnie dostępny dzień później, czyli 18 listopada.