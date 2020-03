Filmy i seriale o relacji opiekun – podopieczny

Hollywood uwielbia związki opiekun – podopieczny równie mocno, jak wątki romantyczne. Ciepło takich stosunków stanowi doskonały kontrast dla brutalności i bezkompromisowości. Stawia to też jasną granicę pomiędzy dobrem i złem. Historia kina i telewizji zna wiele przypadków, kiedy to właśnie takie relacje były siłą napędową danej produkcji.

W poniższym zestawieniu wyszczególniamy kilka z nich. Tego typu filmów i seriali jest naprawdę wiele, więc dajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem powinien również znaleźć się na takiej liście.

Chyba najbardziej klasyczna relacja. Jeden silny, nieprzejednany i gotowy na wszystko. Drugi niewinny, rozczulający i rozbrajająco słodziutki. Urok podopiecznego sprawia, że ten pierwszy pokazuje swoją ludzką twarz. Pomiędzy opiekunem i podopiecznym pojawia się relacja oparta na głębszym uczuciu. Zmienia ona twardego łowcę nagród w protagonistę z prawdziwego zdarzenia.

W pierwszym sezonie serialu relacje pomiędzy bohaterami nie zostały jeszcze rozwinięte, ale wszyscy wiemy, jak będą one wyglądać na dalszym etapie opowieści. Pod skrzydłami Geralta Ciri wyrośnie na wielką wojowniczkę. On również przejdzie metamorfozę. Ich wspólna podróż (w serialu) dopiero się rozpoczyna.

Rick był idealnym opiekunem dziecka w świecie ogarniętym przez apokaliptyczną pożogę. Niestety, nie uchroniło to młodego Carla przed śmiercią. Mimo że ojciec przeprowadził syna bezpiecznie przez wiele koszmarnych sytuacji, finalnie chłopiec i tak stracił życie. Widać w świecie The Walking Dead dobro nie ma szans w starciu z otaczającym go złem.

Tutaj mamy relację na zasadzie mentora i ucznia, ale pomiędzy bohaterami zaistniały również bliższe stosunki. Tony Stark pełnił w życiu Petera funkcję komiksowego wujka Bena. Był on najbliższym mu mężczyzną – kimś godnym naśladowania, a zarazem niedoścignionym wzorem. Iron Man pomógł Spider-Manowi w zostaniu bohaterem z prawdziwego zdarzenia. Czego chcieć więcej?

Kolejna postapokaliptyczna rzeczywistość i kolejny ojciec, który dla swojego syna zrobiłby wszystko. Główni bohaterowie Drogi przemierzają umierającą krainę i walczą z otaczającymi ich ludzkimi potworami. Ojciec czuwa nad swoim dzieckiem do samego końca, aż wyczerpany pada i już się nie podnosi. Od tej pory, młody człowiek musi sam sobie radzić w tym okropnym świecie. Czy ojciec dobrze go do tego przygotował?

Zarówno w filmie, jak i serialu para głównych bohaterów to wyszkoleni najemnicy, którym żadne zagrożenie nie jest straszne. Przybrany ojciec Hanny trenuje ją w katorżniczych warunkach. Jego podopieczna uczy się, jak się bronić, ale w głębi duszy pozostaje nastolatką pragnącą jedynie miłości i akceptacji.