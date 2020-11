Filmy komediowe w TVP VOD. Te tytuły warto obejrzeć

Źródło: TVP VOD

TVP VOD ma do zaoferowania widzom szeroki wybór filmów komediowych – zarówno tych bardziej, jak i mniej znanych. Na platformie streaminowej znajdziecie polskie oraz zagraniczne produkcje, klasyki i nowości, które poprawią Wam humor w jesienne popołudnia czy wieczory.

Coś dla siebie znajdą fani komedii gangsterskich, ambitniejszego kina europejskiego, jak i miłośnicy komedii romantycznych – jest w czym wybierać. My tymczasem przedstawiamy naszą propozycję kilkunastu filmów komediowych, które znajdziecie w TVP VOD. Zobaczcie, co warto obejrzeć.

Filmy komediowe w TVP VOD

Dzięki Toni Erdmann macie okazję poznać relację, jaka łączy śmiertelnie poważną trzydziestoletnią bizneswoman i jej ojca, emerytowanego nauczyciela gry na pianinie, którego nie opuszcza dobry humor. Mężczyzna postanawia bowiem odwiedzić córkę i wnieść w jej życie nieco radości. Wizyta przybiera jednak niecodzienny obrót... Komedia w reżyserii Maren Ade była nominowana do wielu nagród filmowych, m.in. Oscara, Złotej Palmy, Złotego Globu i BAFTA.

Komedia kryminalna w reżyserii Martina McDonagha, twórcy głośnego Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Bohaterem filmu jest Marty, irlandzki scenarzysta, któremu brakuje pomysłu na nowe dzieło. Z inspiracją przychodzą jednak kumple – bezrobotny aktor Billy i religijny Hans, którzy kradną ukochanego psa Charliego – bezlitosnego mordercy. W gwiazdorskiej obsadzie Siedmiu psychopatów znaleźli się Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Tom Waits, Abbie Cornish oraz Olga Kurylenko.

Komedia Romana Polańskiego z Jodie Foster, Kate Winslet, Christophem Waltzem oraz Johnem C. Reillym rolach głównych. Adaptacja sztuki Yasminy Rezy pokazuje, jak początkowo kulturalna rozmowa dwóch małżeństw, chcących dojść do porozumienia w sprawie bójki synów, przeradza się w ostry konflikt, groteskowo ujawniający uprzedzenia, małostkowość oraz ograniczenia z pozoru eleganckich dorosłych. Film zgarnął wiele nominacji do prestiżowych nagród, a autorem muzyki jest Alexandre Desplat.

Pół serio to doceniony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni debiut fabularny twórców Ciała, Lejdis oraz Testosteronu. Komedia opowiada o młodych filmowcach - reżyserze, scenarzyście i operatorze - pragnących stworzyć swój pierwszy film. W ich projekt daleko ingeruje jednak producent, a debiutanci nie mogą nadążyć za coraz to nowszymi pomysłami. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Rafal Królikowski, Edyta Olszówka, Robert Więckiewicz i Jacek Rozenek.

Film Stevena Soderbergha opowiada o mężczyznach, którzy zarabiają na życie, rozbierając się przed damską publicznością. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle im się dzięki temu powodzi. Adam, początkujący striptizer, trafia pod skrzydła doświadczonego Magic Mike'a, który wprowadza go w nieznany świat. W filmie opartym na prawdziwych doświadczeniach Channinga Tatuma zobaczymy również Alexa Pettyfera oraz Matthew McConaugheya.

Richard, profesor uniwersytecki, wiedzie nudne, ustabilizowane życie. Do czasu. Wszystko zmienia się bowiem z chwilą, kiedy dowiaduje się, iż cierpi na nieuleczalną chorobę. Jego podejście do świata ulega diametralnej zmianie - mężczyzna odrzuca wszelkie konwenanse, zaczyna oddawać się różnego rodzaju uciechom i postanawia zrealizować swe sekretne pragnienia... Dla fanów Johnny'ego Deppa pozycja obowiązkową!

