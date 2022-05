Fucking Bornholm - premiera filmu w kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. J. Stolecki

Fucking Bornholm to nowa tragikomiczna historia produkcji polskiej, którą od 6 maja 2022 roku można oglądać na ekranach kin. Główne role obsadzie są Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Jaśmina Polak, Grzegorz Damięcki oraz Magnus Krepper. Za kamerą stoi Anna Kazejak.

Twórcy zapowiadali, że to obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie.

Fucking Bornholm - zwiastun

Fucking Bornholm - o czym jest film?

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Maciej Stuhr o swojej postaci:

– Chyba po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze bohatera, który ani nie morduje niewinnych kobiet, ani nie opowiada jakiejś historii wyssanej z palca w stylu komedii romantycznej, ani nie biega gdzieś z pistoletem. Opowiadamy życiową historię z kręgu ludzi, w którym się też obracamy. Nie twierdzę, że jest to film o nas, ale mam wrażenie, że są to bohaterowie niezwykle nam bliscy poprzez to, że znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej spokojnie my moglibyśmy się znaleźć.