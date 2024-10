Polskie biografie rządzą. Film o Kuleju podbije kina jak Wisłocka i Religa

fot. Next Film

Watchout Studio odpowiada za filmy biograficzne, które pokochały miliony widzów. Produkcja Bogowie z 2014 roku o Zbigniewie Relidze zaskoczyła wszystkich! To niesamowicie dobra rozrywka, a także przejmująca, prawdziwa opowieść. Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej z 2017 roku dopełniła dzieła. Dzięki tym dwóm filmom studio stało się znane ze świetnego podejścia do opowiadania historii opartych na faktach. Wchodzący 11 października na ekrany kin Kulej. Dwie strony medalu zamyka trylogię, która na zawsze zapisze się w dziejach polskiego kina.

Filmy biograficzne rządzą

Filmy biograficzne nie są najpopularniejszym gatunkiem w Polsce. O ich sukcesie decyduje nie tylko główny bohater, ale też jakość samej produkcji. Przykładów na to nie brakuje – inspirujące postacie często dostają swoje filmy, które nie przyciągają widzów z powodu bardzo negatywnych recenzji. Na tle hollywoodzkich tytułów polskie filmy biograficzne, te od Watchout Studio, stanowią chlubny wyjątek. Charakteryzuje je pozornie proste podejście: dzieła są tworzone z myślą o widzu. Brzmi to jak truizm, ale w rzeczywistości trudno jest osiągnąć efekt, który nie tylko spodoba się publiczności i wywoła emocje, ale też będzie charakteryzował się wysoką jakością.

Bogowie z 2014 roku udowodnili, że można połączyć wysoką jakość, artystyczną wizję i doskonałą grę aktorską z przystępnym opowiadaniem historii. Opierający się na faktach film mówi o czymś ważnym, dlatego też porusza emocje i zapada w pamięć. Z kolei dzięki Sztuce kochania mogliśmy lepiej poznać Michalinę Wisłocką i dowiedzieć się, jak istotne były jej działania w kontekście historycznym. W obu przypadkach sposób opowiadania historii jest lekki, rozrywkowy, czasami humorystyczny, ale kiedy tego wymaga narracja, na ekranie pojawiają się silne emocje. To ta równowaga sprawia, że produkcje Watchout Studio wyróżniają się na tle innych. W ciągu dziesięciu lat studio stworzyło trzy filmy, które perfekcyjnie oddają unikalny styl i charakter opowieści. Najnowszy projekt o Jerzym Kuleju doskonale wpisuje się w tę tradycję. Można nawet powiedzieć, że idzie o krok dalej, bo oferuje widzom jeszcze więcej emocji!

Wszystkie trzy filmy spełniają najważniejszą funkcję dzieł biograficznych: po ich obejrzeniu doskonale zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości ich bohaterów. Wiemy, że ludzie, o których opowiadają, zasłużyli na swój film. Nie są to dokumenty, więc pojawia się element fikcji, uproszczenia czy nawet pewne wyidealizowanie, co nie jest ani negatywne, ani zaskakujące w kontekście filmów biograficznych. Tego typu dzieła mają przede wszystkim pokazać, dlaczego dana osoba była tak ważna. Musimy się dowiedzieć, kim była, a po seansie pozostać z poczuciem, że obejrzeliśmy coś wartościowego.

W opowieści o Jerzym Kuleju twórcom udało się osiągnąć jeszcze więcej. Nowy projekt Watchout Studio – inspirowany stylem filmów bokserskich, który został zapoczątkowany przez Rocky'ego w reżyserii Sylvestra Stallone – pełen jest pozytywnej energii. To sprawia, że oglądamy go sercem. Momenty kulminacyjne wyzwalają emocje i w pełni realizują zamierzenia twórców. Po seansie od razu ma się ochotę pobiegać, zapisać się na boks lub podjąć inną aktywność fizyczną. To przykład biografii, która ładuje widzom akumulatory! To nie tylko dobra historia... To prawdziwa, pozytywna inspiracja.

Wybitne kreacje aktorskie

Biografie tworzone przez Watchout Studio łączy wiele: świetna rozrywka, która trafia do szerokiego grona widzów, wielkie emocje, momenty humoru, fascynujące historie i – co najważniejsze – znakomite kreacje aktorskie. Zbigniew Religa był przełomową rolą dla Tomasza Kota. Po niej nikt nie odważył się zakwestionować jego talentu, a każdy kolejny występ tylko potwierdzał jego wybitne umiejętności. Magdalena Boczarska, wcielając się w Michalinę Wisłocką, miała trudniejsze zadanie, bo postać nie była tak popularna. Jej kreacja sprawiła, że widzowie zrozumieli i polubili bohaterkę. Była to rola charyzmatyczna i pełna emocji. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Teraz Tomasz Włosok dostał wielką szansę, by zabłysnąć jako Jerzy Kulej. Po jego występie nikt nie powie, że jest słabym aktorem. Artysta imponuje – nie tylko tytaniczną pracą fizyczną, jaką wykonał, by osiągnąć odpowiednią sylwetkę, ale także wiarygodnością w scenach bokserskich i tanecznych. Często bywa tak, że sztuczne ruchy aktorów psują odbiór produkcji. Na szczęście Włosok doskonale wszedł w rolę i pozwolił nam uwierzyć, że jego bohater jest zawodowym bokserem. Casting do tej roli był strzałem w dziesiątkę.

Żadna z wyżej wymienionych ról nie była łatwa. Widać, że w filmach Watchout Studio chodzi nie tylko o odtworzenie cech fizycznych i emocjonalnych postaci, ale także o autentyczność. Produkcje te nie są laurkami ani budowanymi pomnikami, ale uczciwymi portretami ludzi – uwzględniającymi ich ciemne, mroczne strony. W Hollywood biografie bywają przesłodzone do granic możliwości, przez co nie da się ich oglądać. W dziele Kulej. Dwie strony medalu, jak i w poprzednich filmach studia, prawda o człowieku broni się sama. Nawet gdy pojawiają się fikcyjne wątki, opowieść pokazuje prawdziwego człowieka.

Kulej. Dwie strony medalu to film inspirujący, opowiedziany dynamicznie, pełen zaskakujących emocji. Reżyser Xawery Żuławski wraz z Watchout Studio ponownie opowiedział ciekawą historię i dostarczył widzom rozrywki. Po seansie nie ma wątpliwości, że życiorys Jerzego był niezwykle bogaty. I choć jego dokonania sportowe imponują, to nie one są najważniejsze na ekranie. To piękny dowód na to, że życie pisze najlepsze scenariusze. Miejmy nadzieję, że Watchout Studio będzie kontynuować dobrą passę. Czekamy na kolejne emocjonujące dzieła!