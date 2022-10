Najlepsze filmowe trylogie. Ranking redakcji naEKRANIE.pl

fot. materiały prasowe

Trylogia filmowa to seria stworzona z trzech produkcji, które zwykle łączy wspólna historia, tematyka, bohaterowie itp. Według klasycznej definicji to zamknięta i integralna całość, chociaż jak to zwykle bywa od każdej reguły zdarzają się wyjątki. W świecie kina trylogie filmowe zajmują specjalne miejsce, ponieważ wielu twórców tworząc epickie widowiska na podstawie literatury czy własnych, oryginalnych pomysłów i zamykać swoją opowieść właśnie w postaci trzech dzieł.

Postanowiliśmy przygotować dla Was redakcyjny ranking naEKRANIE.pl naszych ulubionych trylogii filmowych. Należy zaznaczyć, że znajdą się w nim klasyczne przykłady takich projektów, ale również trylogie, w których historie w filmach nie są ze sobą powiązanie, jedynie łączy je wspólna tematyka. W zestawieniu pojawią się również takie produkcje, które były pomyślane jako trylogia i w trzech produkcjach zamknęły historie oraz poszczególne wątki, jednak po latach postanowiono zrobić kolejną część. To nie zmienia faktu, że wcześniej seria prosperowała w świadomości widzów jako wspomniana trylogia. Dlatego w poniższym rankingu znajdziecie miedzy innymi Piratów z Karaibów i Bourne'a.

Najlepsze filmowe trylogie - ranking naEKRANIE.pl