Najlepsze polskie filmy po 1989 roku. Podważyć nasz wybór będzie Wam ciężko

Wybraliśmy najlepsze polskie filmy po 1989 roku - to prawdopodobnie najważniejszy i najbardziej prestiżowy ranking, który przyszło tworzyć redakcji naEKRANIE.pl w całej historii istnienia portalu. Jednym z celów budowania tego typu zestawień jest również poznanie ich autorów: zmieniających się wraz z biegiem czasu gustów, kinowych upodobań, ekranowych historii, które odcisnęły na nas w aspekcie artystycznym trwałe piętno. Rodzima część X Muzy z natury rzeczy jest nam szczególnie bliska, dlatego nie będziecie mieli lepszej okazji ku temu, aby nas po prostu... poznać.

O zamieszczoną poniżej listę toczyliśmy naprawdę długie boje, choć nasze wybory odnośnie pierwszej 10-tki były zaskakująco wręcz zgodne. Przygotowując ranking wzięliśmy pod uwagę wszystkie produkcje, które zadebiutowały w naszym kraju po niezwykle ważnym dla Polski 1989 roku. Do zestawienia trafiły więc nie tylko pełnometrażowe filmy fabularne, ale także dokumenty, animacje czy dzieła krótkometrażowe. Istotne jest to, że uwzględnialiśmy koprodukcje międzynarodowe, do których powstania walnie przyczynili się Polacy - to właśnie dlatego w rankingu znajdziecie opowieści tworzone przez Romana Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego czy Agnieszkę Holland.

W czołówce zestawienia uplasowały się m.in. filmy Wojciecha Smarzowskiego, Pawła Pawlikowskiego, Władysława Pasikowskiego czy ubóstwiany przez Was Kiler. Po dokonaniu subiektywnego i zarazem ostatecznego wyboru doszło do nas, że stworzony przez redakcję ranking może wskazywać tak najlepsze, jak i najważniejsze polskie produkcje po 1989 roku. Rodzime kino ma się czym chwalić - ten wydawałoby się banalny wniosek warto sobie uświadomić na nowo, czego i Wam życzymy.

Najlepsze polskie filmy po 1989 roku według naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 26.

50. Kler (2018), reż. W. Smarzowski

Najlepsze polskie filmy po 1989 roku według naEKRANIE.pl - miejsca od 25. do 1.

25. Katedra (2002), reż. T. Bagiński