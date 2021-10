Najlepsze seriale XXI wieku wg BBC Culture. Arcydzieła telewizji na podium; mnóstwo niespodzianek

HBO/AMC

Serwis BBC Culture opublikował dziś listę przedstawiającą najlepsze seriale XXI wieku - to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień tego typu, które trafiły do sieci w ostatnim czasie. W głosowaniu wzięło bowiem udział aż 206 zaproszonych gości, wśród nich krytycy, nauczyciele akademiccy i przedstawiciele branży telewizyjnej i rozrywkowej pochodzący z 43 krajów. Pomysłodawcy projektu nie ukrywają, że do stworzenia rankingu przyczyniła się wzrastająca popularność platform streamingowych, które umożliwiają jeszcze większej grupie osób zapoznanie się z produkcjami telewizyjnymi.

Na liście aż roi się od niespodzianek. Choć na podium trafiły ekranowe arcydzieła, zaskakują m.in. naprawdę wysoka pozycja serialu Współczesna dziewczyna czy wypchnięcie takich tytułów jak Młody papież, Dark, House of Cards, Battlestar Galactica, Planeta Ziemia i Narcos poza pierwszą 50-tkę zestawienia. Jesteśmy niemal pewni, że wywoła ono wśród Was równie wielkie emocje jak w naszej redakcji. W jednym bądźmy jednak zgodni: ranking każdego z nas wyglądałby inaczej.

Gra o tron? Prawo ulicy? Sukcesja? Breaking Bad? Mad Men? Pozostawieni? Kto zwyciężył w głosowaniu, a kto znalazł się w nim daleko? Spójrzcie sami:

Najlepsze seriale XXI wieku wg BBC Culture - miejsca od 50. do 26.

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

Tak z kolei prezentuje się czołówka rankingu:

Najlepsze seriale XXI wieku wg BBC Culture - miejsca od 25. do 1.