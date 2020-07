Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na lipiec 2020 r.

Rebis

Wakacje zwykle są spokojniejszym okresem na rynku wydawniczym, ale tym razem było nieco inaczej i w lipcu wydawcy byli dość aktywni. Nadrabiano zaległości z okresu zamrożenia gospodarki, inne pozycje ukazywały się zgodnie z planem. W efekcie miesiąc ten dostarczył nam sporej dawki interesujących lektur.

Z lipcowych nowości książkowych wybraliśmy kilkanaście interesujących premier, głównie z literatury popularnej (fantastyki, thrillera, etc).

Oto subiektywny przegląd premier książkowych z lipca 2020 r.:

Joanna Jodełka - Córka nieboszczyka

kryminał / polska autorka / początek serii

Siostry Raj – kryminalny duet, jakiego dotąd nie było!

Pierwsza część kryminalnego cyklu, którego bohaterkami są przyrodnie siostry: konserwatorka dzieł sztuki Tycjana i charakteryzatorka teatralna Angelina. Poznają się na pogrzebie ojca, bibliotekarza z Pracowni Zbiorów Masońskich. Ekscentryczna ciotka jako jedyna wątpi, że ich ojciec zmarł śmiercią naturalną. Podejrzani są wszyscy: stary antykwariusz, kolekcjoner masoników, brat naukowiec, właścicielka sklepu ezoterycznego, kuzynki bliźniaczki, młoda instagramerka, a nawet ogrodnik.

Mimo pierwotnej niechęci siostry zmuszone są jednak rozpocząć własne śledztwo. Stawką jest nie tylko dotarcie do prawdy, ale też odnalezienie cennego miniaturowego portretu. Czas nagli… ginie kolejna osoba, a w śledztwo wplątuje się nadużywający alkoholu ekspolicjant Jarota.

Akcja wartko płynącej powieści toczy się w Poznaniu, a jej bohaterem są również – największe w Europie – zbiory masoników.

Źródło: Rebis

Michał Stanowski - Paranormalne. Prawdziwe historie nawiedzeń

non-fiction / duchy / nawiedzenia

Edyta po raz pierwszy decyduje się opowiedzieć o koszmarze, jaki przeżyła w nawiedzonym szpitalu psychiatrycznym „Zofiówka”.

Właścicielki domu opieki pod Warszawą muszą same odprawiać egzorcyzmy, gdy ksiądz, który się do tego zobowiązał, ucieka.

Mieszkańcy małego miasteczka na północy kraju ukrywają historię o dwóch przeklętych rodzinach.

Nierozwikłana tajemnica z początku XX wieku sprawia, że do dzisiaj w niewyjaśnionych okolicznościach umierają ludzie.

To tylko część historii o duchach – naszych polskich – kryjących się tuż za rogiem…

Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, który całe życie poświęcił na tropienie prawdy, teraz zabierze cię w podróż po najbardziej przerażających nawiedzonych miejscach – poznasz ich historię, a także świadków, którzy opowiedzą o tym, co przeżyli, oraz opinie egzorcystów.

Źródło: Znak

Thomas Wheeler, Frank Miller - Przeklęta

fantasy / legendy arturiańskie / ilustracje

Pradawną krainę druidów pustoszą Czerwoni Paladyni, orędownicy nowej wiary. Palą wioski i wyrzynają w pień ich mieszkańców. Nie znają litości. Krzyżują starców, kobiety i dzieci.

O Nimue mówi się, że jest PRZEKLĘTA. Jako dziecko zaatakowana przed demona, nosi na plecach ślady tej potyczki – dziwne, od lat niezabliźnione rany. Niektórzy szydzą z dziewczyny, a inni się jej boją. Nimue desperacko pragnie wyjechać gdzieś daleko, najlepiej za morze. Nie zdąży – jej wioskę także zaatakują Czerwoni Paladyni.

Matka tuż przed śmiercią powierza jej tajemniczy pakunek, który dziewczyna ma dostarczyć Merlinowi. Tylko jak znaleźć legendarnego czarodzieja w kraju ogarniętym wojną? Z pomocą przychodzi jej najemnik Artur.

Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż, u kresu której Nimue odkryje swoje prawdziwe przeznaczenie.

Źródło: Znak

Graham Masterton - Dzieci zapomniane przez Boga

popularny autor / horror / część serii

Masterton powraca i mrozi krew w żyłach swoich fanów!

Do londyńskiego szpitala trafia młoda kobieta cierpiąca na straszliwe bóle brzucha. Dowiaduje się, że jest w ciąży. Lekarze odbierają zdeformowany płód. Wbrew logice i wiedzy współczesnej medycyny nowo narodzony organizm żyje… Podobne płody pojawiają się i w innych szpitalach…

Gemma Bright, kobieta nadzorująca system kanalizacyjny Londynu, podczas jednej z podziemnych inspekcji doświadcza niepojętego zdarzenia. Ucieka w panice na powierzchnię, ale w zaistniałym zamieszaniu znika jej szef. Odnaleziony wkrótce w kanałach, nie ma nóg ani oczu.

Detektywi Jerry Pardoe i Dżamila Patel (poznani w powieści „Wirus”) znów łączą siły, by powiązać ze sobą koszmar z kanałów ze zdeformowanymi płodami. Czy uda im się rozwiązać ponurą zagadkę i ocalić Londyn przed katastrofą?

Kevin Brooks - Dziennik z bunkra

młodzieżowa / thriller / uwięzienie

Linus Weems pochodzi z zamożnej rodziny. Po śmierci matki nie może porozumieć się z ojcem, ucieka ze szkoły i z domu. Żyje na ulicy, gdzie stał się łatwym łupem dla porywacza.

Pewnego dnia budzi się w podziemnym bunkrze.

Z czasem Linus poznaje swoje nowe otoczenie, odkrywa, że bunkier ma kuchnię, łazienkę i sześć małych sypialni, ale są też kamery i mikrofony, dzięki którym „mężczyzna na górze” (jak Linus nazywa porywacza) może obserwować każdy jego ruch.

Wkrótce zaczynają pojawiać się nowe porwane osoby – zupełnie ze sobą niezwiązane ani wiekiem, ani statusem społecznym: dziewięcioletnia dziewczynka, młoda bizneswoman, starszy biznesmen, narkoman i filozof. Grupa szybko dowiaduje się, że każda próba ucieczki skutkuje karami, takimi jak ogłuszający hałas, wpuszczanie gazu, zabieranie żywności. Porywacz wszelkimi możliwymi sposobami stara się udaremnić współpracę między więźniami i sprowokować ich do destrukcyjnych zachowań i agresji względem siebie nawzajem, bawiąc się w boga. Skutecznie.

Bardzo mocna książka, która pokazuje jak płynne są nasze granice możliwych zachowań, kiedy zostajemy postawieni w ekstremalnych sytuacjach.

Źródło: Zielona Sowa

Gretchen McNeil - Odwet. Nie wkurzaj się

młodzieżowa / thriller / ekranizacja

Pełen napięcia thriller i jednocześnie dowcipna historia czterech krańcowo różnych dziewcząt, które połączyły siły, aby odegrać się na szkolnych prześladowcach. Nie przewidziały jednak, że gra stanie się bardzo ryzykowna i przysporzy im śmiertelnych wrogów…

Odwet to połączenie Pretty Little Liars z Całkiem zabawną historią. Serial na podstawie książki dostępny jest na platformie Netflix.

Bree, Olivia, Kitty i Magot nie mają ze sobą nic wspólnego – a przynajmniej tak właśnie mają myśleć uczniowie i pracownicy ich elitarnego liceum. Dziewczyny mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienne style życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Nie Wkurzaj Się, tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach.

Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem „NWS” w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich… Pojawiają się kolejne wskazujące na NWS poszlaki, policja zawęża krąg podejrzanych… i dziewczyny mają naprawdę wiele do stracenia.

Odwet gwarantuje czytelnikowi mocne wrażenia z dozą czarnego humoru w iście filmowej oprawie. Książka Gretchen McNeil to dobrze skonstruowany thriller z wciągającą fabułą i galopującą akcją.

Źródło: IUVI