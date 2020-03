Nowe książki polecane przez redakcję – premiery na luty 2020 r.

Luty był całkiem aktywnym miesiącem na rynku wydawniczym. Do księgarń trafiło naprawdę wiele książek, które mogą zainteresować różne grupy odbiorców.

W efekcie w lutym 2020 r. nie ukazało się wiele książek, ale i tak wybraliśmy kilkanaście pozycji należących do różnych gatunków: fantastyki, kryminału, thrillera czy pozycji niebeletrystycznych.

Oto subiektywny przegląd premier książkowych ze lutego 2020 r.

Philip Houston, Mike Floyd, Susan Carnicero - Poznaj prawdę. Agenci CIA zdradzą ci, jak przekonać każdego, by powiedział wszystko

non-fiction / przesłuchania / rozpoznanie kłamstwa

Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków…

Jeżeli twoje dziecko zmaga się z problemami z rówieśnikami, ale nie chce mówić na ten temat…

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego twój partner nie jest do końca szczery i nie wiesz, jak przekonać go, aby wyznał prawdę…

Albo ciekawi cię, jakich technik używają sprzedawcy, by namówić klientów do zakupu niepotrzebnego gadżetu…

…to oznacza, że ta książka jest dla ciebie.

Umiejętność skutecznego dotarcia do prawdy jest wyjątkowym talentem, który posiada niewiele osób. Co możesz zrobić, nie mając specjalnego przeszkolenia, gdy wiesz, że ktoś ukrywa ważne informacje, a ty koniecznie chcesz je poznać?

Proponujemy kilka skutecznych metod perswazji – i to autorstwa nie byle kogo, bo specjalistów, którzy poparli je wieloletnim doświadczeniem!

Źródło: SQN

David Bell - Czyjaś córka

thriller / zaginięcie / wyścig z czasem

Michael Frazier ma wszystko - świetną pracę, piękny dom, kochającą żonę. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko dziecka. Kiedy pewnego dnia w drzwiach niespodziewanie pojawia się jego ex, może oznaczać to tylko kłopoty. I faktycznie - była żona prosi go o pomoc w szukaniu swojej zaginionej córki, Felicity. Twierdzi, że dziewczynka została porwana, a jej ojcem jest… Michael.

Mężczyzna nie ma pewności, czy to prawda, ale niepokojąc się o los dziewczynki, rusza z Ericą na poszukiwanie dziecka, którego zawsze pragnął, a o którego istnieniu nie miał pojęcia.

Tymczasem Angela, obecna żona Michaela, odkrywa szokujące fakty z życia Eriki i zaczyna się obawiać o bezpieczeństwo męża i zaginionego dziecka…

W ciągu dwunastu godzin oboje będą musieli zdecydować, komu można zaufać, a kto ukrywa szokującą prawdę.

Źródło: Prószyński i S-ka

Joe Haldeman - Wieczna wojna

science fiction / wojna / seria Wehikuł czasu

Wojna to piekło i William Mandella przekonuje się o tym na własnej skórze. Gdy rozpoczyna się konflikt z Taurańczykami, inteligentną rasą z kosmosu, Mandella jest ledwie szeregowcem. Towarzyszymy mu przez całą karierę, obserwując jego oczami okrucieństwa, ogrom cierpień i absurdy walk… a także przemiany technologiczne i społeczne na Ziemi, która w ciągu jego życia – na skutek efektów relatywistycznych – starzeje się o kilkaset lat.

„Wieczna wojna” to powieść wojenna, ale i… pacyfistyczna, w której walka z wrogiem przeradza się w walkę o swoje człowieczeństwo.

Źródło: Rebis

Maria Dahvana Headley - Dziedziczka jeziora

fantasy / reteling / Beowulf

Maria Dahvana Headley, autorka bestsellerowych powieści, przenosi klasyczną historię Beowulfa we współczesne realia. W scenerii amerykańskiego miasteczka dwie matki – gospodyni domowa i zaprawiona w bojach weteranka – starają się chronić tych, których kochają.

Herot Hall to bogate miasteczko z pięknymi rezydencjami. Domostwa pooddzielane są od siebie równymi drewnianymi ogrodzeniami, a mieszkająca tam społeczność jest całkowicie samowystarczalna. W każdym domu jest kominek, każdy kominek jest wyposażony w pojemnik z gazem, a na zewnątrz – na trawnikach i placach zabaw – rosną równe rzędy polnych kwiatów. Jednak tym, którzy mieszkają na przedmieściach, Herot Hall wydaje się fortecą strzeżoną przez gęstą sieć bram, kamer i fotokomórek.

Życie Willi, żony Rogera Herota (dziedzica Herot Hall), płynie spokojnie i niespiesznie. Jej dni wypełnione są opieką nad synem Dylanem, spotkaniami matek, zajęciami dla dzieci, przyjęciami urodzinowymi i podwieczorkami. Tymczasem w jaskini poza granicami Herot Hall mieszka Dana, weteranka wojenna, i jej syn Gren (zdrobnienie od Grendel). Dana nie chciała Grena, nie planowała Grena, urodziła go jakby przez przypadek, nie wie nawet, kiedy zaszła w ciążę… Gdy wróciła z wojny, on po prostu już był.

Pewnego dnia Gren, nieświadom, że Herot Hall postawiło wszystkie płoty i systemy monitoringu, by się odgrodzić właśnie od niego, ucieka z Dylanem. Tego dnia światy Dany i Willi się ze sobą zderzają.

Źródło: Galeria Książki

Tom Clancy - Czas patriotów

thriller / terroryzm / klasyka gatunku

Przebywając w Londynie, Jack Ryan udaremnia zamach irlandzkiej Armii Wyzwolenia Ulsteru na rodzinę królewską. W trakcie wymiany ognia zabija brata przywódcy bojówki IRA. Walcząc w słusznej sprawie, sprowadza na siebie i swoją rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo. Teraz to oni znajdują się na celowniku terrorystów. Jak potoczą się losy kultowego bohatera stworzonego przez Toma Clancy’ego? Czy Jack zdoła wyjść z opresji obronną ręką i uchronić swoich najbliższych? Czas patriotów to pasjonująca lektura dostarczająca ogromnej dawki emocji.

Źródło: Znak

Stephen King - Outsider

brutalna zbrodnia / ekranizacja / fantastyka

Bestialska zbrodnia. Śledztwo pełne znaków zapytania. Stephen King, znajdujący się w szczególnie owocnym okresie twórczości, przedstawia jedną ze swoich najbardziej niepokojących i wciągających opowieści.

W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane ciało jedenastoletniego chłopca. Naoczni świadkowie i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej lubianych obywateli Flint City. To Terry Maitland, trener drużyn młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec dwóch córek. Detektyw Ralph Anderson, którego syna Maitland kiedyś trenował, nakazuje przeprowadzić natychmiastowe aresztowanie w świetle jupiterów. Maitland ma wprawdzie alibi, ale Anderson i prokurator okręgowy wkrótce zdobywają kolejny niezbity dowód: ślady DNA. Sprawa wydaje się oczywista.

Kiedy w toku śledztwa zaczynają wychodzić na jaw przerażające szczegóły, porywająca opowieść Kinga wchodzi na wyższe obroty, napięcie narasta, aż staje się niemal nie do zniesienia. Terry Maitland na pozór jest miłym człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź szokuje – tak jak szokować potrafi tylko Stephen King.

Źródło: Prószyński i S-ka

Robert A. Heinlein - Drzwi do lata

science fiction / podróże w czasie / seria Wehikuł czasu

Dan Davis, inżynier i wynalazca, stworzył dzieło swojego życia – robota, który może wykonywać praktycznie wszystkie prace domowe. Zamiast jednak osiągnąć gigantyczny sukces finansowy Dan stacza się na samo dno i wpada w alkoholizm, gdyż jego chciwy partner biznesowy i dwulicowa narzeczona podstępem odbierają mu firmę i prawa do wynalazków. I nie poprzestają na tym – doprowadzają również do tego, że Dan pogrąża się w Długim Śnie, czyli hibernacji przeprowadzanej pod nadzorem towarzystw ubezpieczeniowych.

Dan budzi się trzydzieści lat później i odkrywa, że świat bardzo się zmienił. Przy błyskawicznych postępach nauki być może nawet uda mu się cofnąć w czasie i zemścić na swoich prześladowcach…

Źródło: Rebis

Marcin Mortka - Żółte ślepia

fantastyka / polski autor / słowiańskie klimaty

Jest 995 rok. Medvid to potężny, barczysty wojownik, który od zawsze wiernie towarzyszy księciu Bolkowi, próbującemu zjednoczyć kraj pod swoim panowaniem. Medvid doradza księciu, jak okiełznać słowiańskie moce magiczne – jak postępować z żercami, gdzie szukać wilkołaków i wodników, czym przekupić miejscowe wiedźmy i rusałki, jak przepędzić licha, leszych i latawice. Jednak na książęcym dworze coraz więcej do powiedzenia mają niemieccy księża misjonarze.

Los Medvida też jest niełatwy, łączy go bowiem tajemna miłość z żoną księcia, węgierską księżniczką Hajną.

Źródło: Uroboros

Blythe Roberson - Do kina czy na film?

związki / non-fiction / humor

Czym jest miłość w epoce, którą zbyt optymistycznie uznałyśmy za kres patriarchatu? I co naprawdę oznacza randkowanie w czasach, gdy romansowanie załatwiają za nas apki i AI? Roberson z humorem prześwietla kolejne etapy związku, odważnie pisze o swoich uczuciowych porażkach, analizuje własne, nierzadko nieracjonalne, decyzje i zapewnia czytelniczki, że nawet ich najgorsze randkowe wspomnienia są niczym w porównaniu z jej wpadkami. Poza tym, czy to w ogóle była randka?!

Źródło: Dolnośląskie