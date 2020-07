Nowy Huawei MateBook 13 chce być twoim komputerem na wakacje i do pracy

Źródło: Huawei

Miniaturyzacja branży technologicznej doprowadziła nas do pięknych czasów, w których komputery przenośne stały się naprawdę poręczne, nie musimy już polegać na ciężkich i topornych maszynach zasilanych za pośrednictwem równie nieporęcznych ładowarek. Huawei dołożyło swoją cegiełkę do tej technologicznej ewolucji – najnowszy MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen ma wszystko to, czego oczekujemy od przenośnego, wielozadaniowego komputera.

W tej 1,3-kilogramowej formie zmieszczono bowiem wszechstronne narzędzie przystosowane do pracy zdalnej, oglądania filmów i odpalania prostych gier. To jeden z tych laptopów, który ma zastąpić nam zarówno biuro podczas wyjazdu służbowego, jak i centrum domowej rozrywki w trakcie wakacji.

Proste wzornictwo i jakość premium

Aby stworzyć tak poręczny komputer – MateBook 13 ma tylko 1,5 cm grubości – wykorzystano materiały z górnej półki. Projektanci zamknęli podzespoły w wytrzymałej, aluminiowej obudowie, która nadaje laptopowi elegancji, a przy okazji zapewnia wysoką odporność. Dzięki niej można bez obaw nosić komputer zawsze przy sobie, nawet bez korzystania z futerału ochronnego.

Po otwarciu pokrywy wyświetlacza naszym oczom ukaże się klawiatura o niskim skoku, rozciągająca się na całą szerokość obudowy. Klawisze są duże i mają krótki dystans aktywacji, co pozwoli szybko i sprawnie pisać nawet bardzo długie teksty w każdych warunkach: w trakcie podróży pociągiem, na spotkaniu biznesowym w kawiarni czy w hotelowej poczekalni. Pracę zdalną ułatwi także duży, centralnie ulokowany touchpad – umiejscowiono go w taki sposób, że pozwala na swobodne oparcie dłoni o obudowę i ustabilizowanie MateBooka 13, kiedy korzystamy z niego na kolanach.

Źródło: Huawei

Projektanci tego modelu postawili na ekran o nietypowych wymiarach – wyświetlacz w MateBooku 13 ma format 3:2 i pracuje przy rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli. Takie proporcje sprawdzą się zwłaszcza w pracy biurowej oraz podczas przeglądania internetu w trakcie wakacji – wyświetlimy na nim więcej treści niż na klasycznych laptopach z ekranem 16:9. Z kolei wąskie, 4-milimetrowe ramki wokół matrycy odchudzają optycznie całą konstrukcję – ekran komputera zajmuje aż 88% powierzchni górnej części obudowy.

Funkcje, które uprzyjemnią pracę i zabawę

Inżynierowie Huawei nie oszczędzali przy wyborze matrycy dla MateBooka 13 – zastosowano tu panel o jasności 300 nitów ze 100-procentowym pokryciem palety sRGB. Oznacza to, że niemal w każdych warunkach możemy liczyć na wyrazisty obraz przepełniony żywymi barwami. Użytkownicy docenią to m.in. podczas oglądania filmów i przeglądania zdjęć w plenerze. Mając do dyspozycji tego laptopa podczas pracy w słoneczny letni dzień, nie trzeba chować się w cieniu, aby widzieć to, co wyświetla się na ekranie.

A jeśli zabierzemy ze sobą MateBooka 13 na wakacje, katalogowanie zdjęć ułatwi nam funkcja Huawei OneHop, unikatowa dla urządzeń Huawei. Korzystając z niej, można łatwo przesłać fotografie z telefonu do pamięci laptopa, wystarczy tylko zbliżyć smartfon Huawei z modułem NFC do obudowy komputera, aby nawiązać bezprzewodowe połączenie. Przy pomocy OneHop prześlemy nawet do 500 zdjęć na minutę; za tak wysoką prędkość transferu odpowiada m.in. nośnik SSD domyślnie zainstalowany we wszystkich MateBookach 13.

Komputer przejmie również kontrolę nad sprzętem mobilnymi od Huawei za pomocą funkcji Multi-Screen Collaboration. Po jej uruchomieniu w systemie otworzy się okno, w którym wyświetlimy zawartość smartfona bądź tabletu i uzyskamy nad nimi pełną kontrolę. Z poziomu Windowsa odpalimy aplikacje androidowe, przejrzymy skrzynkę z wiadomościami czy zalogujemy się do mobilnych wersji serwisów społecznościowych. Tym samym nie będziemy musieli sięgać po telefon, kiedy np. otrzymamy SMS-a, na wiadomość odpowiemy bezpośrednio z komputera.

Multi-Screen Collaboration pozwoli czerpać korzyści z obu systemów operacyjnych jednocześnie i tak np. zdjęcia przechowywane na telefonie obrobimy w edytorze od Huawei, po czym przerzucimy je do katalogu na MateBooku 13. Niezwykle istotne jest to, że transfer danych działa dwustronnie, dlatego jeśli na komputerze mamy bibliotekę e-booków bądź katalog z muzyką, wybrane dokumenty prześlemy bezpośrednio do wybranych folderów na naszym telefonie, bez konieczności odpalania dodatkowego okna z managerem plików.

Huawei MateBook 13 z procesorem AMD

Miłośnicy cyfrowej rozrywki również znajdą tu coś dla siebie. MateBook korzysta co prawda ze zintegrowanej karty graficznej, ale ta poradzi sobie z odpaleniem prostszych gier, które uprzyjemnią nam np. deszczowe wakacyjne dni. Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić bardziej wymagające tytuły za pośrednictwem chmurowych usług gamingowych, które w ostatnich miesiącach zyskują na popularności. W utrzymaniu stabilnego połączenia z serwerami pomoże dwuzakresowa karta Wi-Fi.

Dobrze wyposażony i gotowy na wyzwania

Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 3500U zasilany 41,8-watową baterią przystosowaną do wielogodzinnej pracy oraz błyskawicznego ładowania. Kiedy laptop rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie – np. w trakcie wyjazdu wakacyjnego po kilku godzinach pracy zdalnej – krótka sesja z ładowarką szybko przywrócić do go życia. Wystarczy podpiąć go do 65-watowej ładowarki i zrobić krótką przerwę na kawę bądź zebranie myśli, aby zyskać dodatkowe godziny nieprzerwanej pracy na baterii.

Taki system zasilania jest nie tylko poręczniejszy, ale i wszechstronniejszy niż rozwiązania stosowane w tradycyjnych laptopach. Nie dość, że ładowarka działa bardzo sprawnie, to jeszcze ma kompaktowe, smartfonowe rozmiary. Z łatwością zmieści się zarówno w plecaku podróżnym, teczce jak i torbie na ramię.

Źródło: Huawei

Producent zadbał także o bezpieczeństwo użytkowników i zintegrował czytnik linii papilarnych z włącznikiem komputera. Nawet jeśli zostawimy MateBooka 13 bez opieki w biurze bądź zgubimy go na wakacjach, przechowywane na nim dane będą zabezpieczone odciskiem palca i osoby niepowołane nie otrzymają do nich dostępu.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że największą zaletą Huawei MateBooków 13 z procesorem AMD Ryzen jest ich stosunek jakości do ceny. Za podstawowy model z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB na przechowywanie danych trzeba zapłacić 2999 zł, zaś model z nośnikiem 512 GB wyceniono na 3199 zł. W tej cenie otrzymamy świetnego partnera do podróży służbowych, który w trakcie wyjazdów wakacyjnych ułatwi nam pracę zdalną i zapewni odrobinę rozrywki.